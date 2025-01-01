查出原因了！台中跨年煙火釀女童右眼傷 開罰業者10萬元

台中市政府在水湳中央公園舉辦跨年活動，但施放煙火過程有火光掉落，引發火警，也有日本女童右眼受傷，據查，市長盧秀燕得知派員關心女童，也指示釐清原因，消防局調查發現，外包煙火的製造商疑因施放炮管固定鐵架鬆脫，依法開罰10萬元。

台中市消防局初步調查，此案疑似因施放炮管固定鐵架鬆脫，導致一、兩發煙火彈射偏，造成安全距離不足，將依違反爆竹煙火管理條例，開罰執行單位三立電視的外包煙火製造商10萬元。

消防局指出，該活動依法審查其煙火種類、規格、數量、安全距離、施放人員資格及相關警戒防護措施等都符合規定，但施放時發生落焰掉落人群，以及部分零星雜草火警，已違反爆竹煙火管理條例、專業爆竹煙火施放作業及人員資格管理辦法。

受傷的日本6歲女童在今天凌晨零時許，由救護車送往中國醫藥大學附設醫院後，已在市府人員陪同下，在今天凌晨3時許出院，女童經醫師診療後，病況穩定，持續擦藥即可復原，已由日本父親接手照顧。

據查，日本女童一家四口在台灣定居，昨天參與市府舉辦的跨年活動，不幸發生意外，市長盧秀燕已在第一時間得知相關狀況，做出「關懷傷者、積極處理、釐清原因」等相關指示，希望能完善未來大型活動的規畫。

依消防局通報資料，在水湳中央公園辦理跨年活動期間，一共有2件受傷通報，第一件是發生在去年12月31日晚間10時許，一名15歲少年因左腳大拇指破皮流血、意識清楚，現場醫護人員給予包紮處置後，未送醫。

另外一件則是發生在今天凌晨零時12分，一名日本籍的6歲女童在中央公園中科路的全家超商內待援，女童疑遭跨年煙火的掉落物傷及右眼，救護人員發現女童右眼有1％的燒燙傷面積，已送往中國醫藥大學附設醫院治療，經診療後已出院。

水湳消防分隊指出，今天凌晨零時5分有接獲通報，疑似跨年煙火掉落引發凱旋東街旁的空地火警，不過因現場有駐點人員，隨即將火勢撲滅。