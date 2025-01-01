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台南跨年晚會插曲？空飄氣球綁布條「交出監視器」 施放者身分曝

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台南跨年晚會插曲？空飄氣球綁布條「交出監視器」 施放者身分曝

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導

台南好Young跨年晚會昨晚在永華市政中心西側廣場舉行，湧入約25萬人次到場同樂，但活動過程中卻出現小插曲，空中突飄出一個氣球綁著布條，上面寫著「黃偉哲性侵案監視器交出來」，引發不少網友目光。

南市警局表示，獲報後因氣球已飛走，且對現場沒有造成任何危害，員警以現場維安勤務為主，不過後續會進一步調查，若有違法將依法辦理。警方也研判，施放者應是表達其個人訴求，並無危害他人生命身體安全。

據了解，該名施放氣球者疑為日前控訴孩子在幼兒園遭性侵的鄭姓男子，其昨晚疑帶著空飄氣球綁著布條，還有大聲公、階梯等到台南跨年晚會現場，引起不少民眾注目，不過，該案曝光後卻大翻車，鄭男不僅遭「打臉」，甚至被其他家長聯合提告，因此許多民眾並未買帳。

台南好Young跨年晚會昨晚在永華市政中心西側廣場舉行，湧入約25萬人次到場同樂，但活動過程中卻出現小插曲，空中突飄出一個氣球綁著布條，上面寫著「黃偉哲性侵案監視器交出來」，引發不少網友目光。圖／翻攝至《記者爆料網》。
台南好Young跨年晚會昨晚在永華市政中心西側廣場舉行，湧入約25萬人次到場同樂，但活動過程中卻出現小插曲，空中突飄出一個氣球綁著布條，上面寫著「黃偉哲性侵案監視器交出來」，引發不少網友目光。圖／翻攝至《記者爆料網》。

台南 監視器 跨年晚會

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