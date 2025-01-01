波光市集燒起來…跨年夜南寮漁港「市民煙火秀」釀3火警

昨天適逢跨年夜，新竹市南寮漁港照慣例有大批民眾不約而同湧入施放煙火，並從晚上10點起施放到凌晨1點，也因此造成3起因煙火餘燼引燃的火警意外，其中以西濱路一段火勢最為猛烈，燃燒面積約100平方公尺，所幸3起火警無人員受傷。

南寮漁港因幅員遼闊，每逢節慶都吸引民眾自發性地聚集到港區放煙火，並有不少攤商看準商機，也在現場擺攤販賣煙火。昨晚「市民自發」的跨年煙火秀，也從晚間10時起施放到隔天凌晨1時，不過由於附近有許多空地和雜草堆，光市周邊就發生3起火警意外。

新竹市消防局指出，今天凌晨0時許，陸續接獲3起因煙火餘燼引燃的火警意外，包括0時3分接獲北區西濱路一段雜草火警；0時29分北區新港路和新港北路的交叉路口雜草火警，以及1時47分北區波光市集雜草火警，違法施放煙火的民眾，均已勸導。

其中西濱路一段火勢最為猛烈，有住戶將影片上傳至臉書社團「爆廢公社」只見熊熊火光燃燒大片雜草和樹木，濃煙也不斷往上竄出，住戶一邊拍攝一邊憂心地喊：「放煙火放到失火了啦，我家樓下怎麼了，要不要叫119？」

網友見狀也紛紛留言：「新的一年～好旺也太危險了吧！」、「真會炸炸到燒起來了」、「小時候我阿公不喜歡我們放煙火就是這樣的原因」、「火那麼大風那麼大當然要打電話叫119」。

新竹市消防局提醒，民俗節日難免燃放鞭炮，不過以往過年都有發生民眾遭炮竹炸傷、灼傷意外，提醒民眾燃放高空煙火應選擇空曠的場地施放，點燃後必須保持安全距離觀賞，避免遭火花灼傷。

消防局表示，根據新竹市爆竹煙火施放管制自治條例，漁港、空軍基地不得施放爆竹煙火，並應與前項場所及其基地外牆、設施外側保持安全距離，違者可處3萬至15萬罰鍰；若是在加油站、可燃性氣體儲槽或公共危險物品與可燃性高壓氣體製造、儲存及處理場等危險場所，將開罰6萬元以上、30萬元以下罰鍰。