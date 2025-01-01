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國道一號彰化段聯結車撞護欄 對向小客車被波及翻車釀二傷

聯合報／ 記者林宛諭劉明岩／彰化即時報導

國道一號彰化路段今天清晨近6點一輛半聯結車撞上內側護欄，造成中央分隔島的防撞桿掉落南向車道，被南向周男駕駛的小客車撞上後，小客車翻覆，另造成北上車道一輛小客車撞上事故掉落物造成爆胎，周男與李男受傷送醫，肇事原因警方調查中。

國道三隊初步調查，李男(65歲)駕駛半聯結車今天清晨近6 點行經國道一號北向205.8公里彰化路段北向外側車道時，疑似疲勞駕駛偏離車道撞擊內側護欄後，造成橫跨中央分隔島的防撞桿掉落於南向車道，造成南向周男(65歲)駕駛的小客車撞上，小客車翻覆在於輔助車道及外側路肩，另張男駕駛小客車行駛北上中線車道也撞到事故掉落物造成爆胎。

李男臉部及腳部擦傷、左腳小腿骨折，送往衛福部彰化醫院救治；周男左腿骨折，送往彰化基督教醫院救治，二人均意識清楚。事故於7時55分排除，全線恢復順暢，初步調查，李男和周男均無酒駕情形，肇事原因警方調查中。

國道一號彰化路段今天清晨近6點一輛半聯結車撞上內側護欄，並造成對向小客車撞上掉落防撞桿，小客車翻覆，二名駕駛受傷送醫。圖／國道三隊提供
國道一號彰化路段今天清晨近6點一輛半聯結車撞上內側護欄，並造成對向小客車撞上掉落防撞桿，小客車翻覆，二名駕駛受傷送醫。圖／國道三隊提供
國道一號彰化路段今天清晨近6點一輛半聯結車撞上內側護欄，並造成對向小客車撞上掉落防撞桿，二名駕駛受傷送醫。圖／國道三隊提供
國道一號彰化路段今天清晨近6點一輛半聯結車撞上內側護欄，並造成對向小客車撞上掉落防撞桿，二名駕駛受傷送醫。圖／國道三隊提供
國道一號彰化路段今天清晨近6點一輛半聯結車撞上內側護欄，並造成對向小客車撞上掉落防撞桿，二名駕駛受傷送醫。圖／國道三隊提供
國道一號彰化路段今天清晨近6點一輛半聯結車撞上內側護欄，並造成對向小客車撞上掉落防撞桿，二名駕駛受傷送醫。圖／國道三隊提供
國道一號彰化路段今天清晨近6點一輛半聯結車撞上內側護欄，並造成對向小客車撞上掉落防撞桿，小客車翻覆，二名駕駛受傷送醫。圖／國道三隊提供
國道一號彰化路段今天清晨近6點一輛半聯結車撞上內側護欄，並造成對向小客車撞上掉落防撞桿，小客車翻覆，二名駕駛受傷送醫。圖／國道三隊提供

彰化 車禍 車道

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