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台中跨年煙火傷日本童 盧秀燕：小意外、會追責任

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導

台中市政府昨晚在中央公園舉辦跨年活動，因施放煙火過程有火光掉落，造成日本女童右眼受傷。市長盧秀燕上午受訪時說，這是一個個案，為什麼會放了這麼多年，今年出了一點小意外，會深切的了解。

盧秀燕第一時間得知狀況後，已做出「關懷傷者、積極處理、釐清原因」等指示，女童已在今天凌晨3時許出院。她上午說，昨晚一發生，已立刻請同仁趕到現場和醫院去陪伴、協助和關心，代表台中市政府致意。

她說，市府會去了解，放了這麼多年煙火都沒出過事，為什麼這次會有一個小朋友受傷，是因為天候的關係、風向的關係，還是因為廠商在施做的技術上有問題，會調查清楚。如果廠商有責任的話，會予以追究。

盧秀燕說，當然，對於這位小朋友，台中市政府會負全責，不管是醫藥費或者相關的照顧等，會負全責。不過，這是一個個案，所以為什麼會放了這麼多年，今年出了一點小意外，會深切的了解。

市府今也發出新聞稿說，將會同執行廠商三立、群健調查，釐清發生原因，若廠商有疏失，將依規追究相關責任。目前女童傷勢穩定，市府會持續關懷，並與執行廠商負擔全額醫療費用。

至於有民眾反映跨年會場入口封閉無法進入，市府表示，昨晚活動熱烈，有超過35萬人次湧進中央公園，市府分階段啟動防踩踏計畫，進行人流管控，10時30分時中央球場容留人數已達上限，為確保安全，會場各入口「只出不進」。

台中市長盧秀燕上午受訪時說，這是一個個案，為什麼會放了這麼多年，今年出了一點小意外，會深切的了解。圖／台中市政府提供
台中市長盧秀燕上午受訪時說，這是一個個案，為什麼會放了這麼多年，今年出了一點小意外，會深切的了解。圖／台中市政府提供

台中市 煙火秀 盧秀燕 跨年晚會

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