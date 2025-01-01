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影／跨年夜墾丁不平靜…放煙火引發口角變互毆 5人全送辦

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導

跨年夜墾丁大街不平靜，今天凌晨兩點多墾丁大街發生打架案，警方獲報到場，發現是因為燃放煙火引發口角爭執後衍伸互毆案，涉案5人依傷害、毀損與妨害秩序送辦。

恆春警分局調查，1日凌晨2點接獲報案，墾丁大街上墾丁國小前方發生打架案，警方獲報到場，現場涉案5人全部帶回偵辦。

據了解，29歲王姓男子與35歲周男，兩人都在墾丁大街上擺攤，兩人因放煙火引發打架糾紛周男打王男。周男以為王男是40歲龔姓男子的小弟，竟跑到龔男的攤位上翻桌，這時龔男與友人30歲洪男、26歲潘男正在聊天卻被翻桌，聯手群毆周男。王男傷勢較重在醫院觀察，無生命危險。

警方獲報後，啟動快打部隊到場，將全部人帶返偵辦，警詢後依傷害、毀損、妨害秩序等罪嫌，移送屏東地方檢察署偵辦。

恆春警分局呼籲，暴力犯罪零容忍，對任何不法行為均依法究辦，維護墾丁旅遊安寧秩序。

跨年夜墾丁大街不平靜，今天凌晨兩點多墾丁大街發生打架案，警方獲報到場，發現是因為燃放煙火引發口角爭執後衍伸互毆案，嫌犯5人全部依傷害、毀損與妨害秩序送辦。記者劉星君／翻攝
跨年夜墾丁大街不平靜，今天凌晨兩點多墾丁大街發生打架案，警方獲報到場，發現是因為燃放煙火引發口角爭執後衍伸互毆案，嫌犯5人全部依傷害、毀損與妨害秩序送辦。記者劉星君／翻攝
跨年夜墾丁大街不平靜，今天凌晨兩點多墾丁大街發生打架案，警方獲報到場，發現是因為燃放煙火引發口角爭執後衍伸互毆案，現場查獲犯案工具。記者劉星君／翻攝
跨年夜墾丁大街不平靜，今天凌晨兩點多墾丁大街發生打架案，警方獲報到場，發現是因為燃放煙火引發口角爭執後衍伸互毆案，現場查獲犯案工具。記者劉星君／翻攝
跨年夜墾丁大街不平靜，今天凌晨兩點多墾丁大街發生打架案，警方獲報到場，發現是因為燃放煙火引發口角爭執後衍伸互毆案，嫌犯5人全部依傷害、毀損與妨害秩序送辦。記者劉星君／翻攝
跨年夜墾丁大街不平靜，今天凌晨兩點多墾丁大街發生打架案，警方獲報到場，發現是因為燃放煙火引發口角爭執後衍伸互毆案，嫌犯5人全部依傷害、毀損與妨害秩序送辦。記者劉星君／翻攝

墾丁 屏東 鬥毆

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