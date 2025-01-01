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台南29歲男今晨駕車衝撞太陽能板機房 遭鋼管穿透喉部慘死
台南安南區安吉路三段及安順庄大道口今清晨5時41分許發生一起車禍，29歲石姓男子開車，沿安吉路三段北向南直行，不明原因衝入路旁鐵圍欄後，再次撞擊農田內所架設太陽能發電板，石遭鋼管穿透喉部當場慘死，警方指出，肇事原因仍待釐清。
台南市消防局接獲110轉報，有輛轎車在安南區安吉路三段與安順庄大道交叉路口，駛離道路撞擊路旁田中的太陽能板機房，立即調派出動3車、9人到場搶救。
近6時許，經搶救人員到達後檢視車內受困狀況，該名駕駛已被太陽能板施作的鋼管穿透喉部已明顯死亡；6時12分將受困死亡駕駛移出車外，經脫困未送醫，後續則交由員警處理。
台南市警三分局依車牌得知車主，為29歲石姓男子。經了解，石駕車沿安吉路三段北向南直行，不明原因衝入路旁鐵圍欄後，再次撞擊農田內所架設太陽能發電板，由救護人員到場後認定死亡，未送醫，並已通報檢方相驗。警方指出，車禍發生原因由轄區警方深入調查。
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