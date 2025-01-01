新北16歲少年墜樓亡 友人大鬧派出所、三字經辱警全遭逮

新北市新莊區16歲蘇姓少年，昨天晚間10時許自住處社區大樓頂樓墜樓身亡，警方勘驗現場後發現並無外力介入。今天凌晨死者7名友人至派出所關切，因酒後情緒失控竟對警辱罵三字經，當場被警方壓制逮捕，詢後依妨害公務、妨害秩序罪嫌送辦。

據了解，墜樓身亡的16歲蘇姓少年，昨晚跨年夜10時許獨自從住處外出，不久後有路人發現1名少年從樓頂墜落躺臥在路面立即報警。警方及救護人員到場，發現少年已明顯死亡。警方立即拉起封鎖線採證，並逐層詢問追查少年身分，查出死者是住在這棟大樓的16歲蘇姓少年。

警方現場鑑識後初步研判無外力介入。蘇姓少年父母難過的向警方透露，昨天早上發現蘇姓少年心情低落，但詢問時蘇少卻回復沒什麼，想不到竟會從樓頂墜樓身亡，對死因並無意見。

今天凌晨1時許蘇姓少年父母至派出所製作筆錄，死者友人林男（42歲）、蔡男（24歲）、王男（27歲）、李男（26歲）、范男（26歲）、張男（25歲）及許姓少年等7人聞訊前往派出所慰問死者家屬並表達關心。但林男因帶有酒意，警方請其他6人在派出所外等待，不料林男不滿警方只讓他進入派出所，竟藉酒意狂飆三字經辱罵警員，其餘6人見狀也跟著起閧叫囂。

警方見7人情緒失控，立即啟動快打警力共17名到場，以優勢警力壓制並逮捕林男等7人，詢後均依妨害公務、妨害秩序罪移送新北地方檢察署偵辦。

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