快訊

台南跨年晚會插曲？空飄氣球綁布條「交出監視器」 施放者身分曝

NBA／40歲第一戰不敵騎士 詹姆斯頭也不回閃人

平底鍋很美但不實用？廚師分享自身用4款廚具經驗「不值得買」

聽新聞
0:00 / 0:00

新北16歲少年墜樓亡 友人大鬧派出所、三字經辱警全遭逮

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導

新北市新莊區16歲蘇姓少年，昨天晚間10時許自住處社區大樓頂樓墜樓身亡，警方勘驗現場後發現並無外力介入。今天凌晨死者7名友人至派出所關切，因酒後情緒失控竟對警辱罵三字經，當場被警方壓制逮捕，詢後依妨害公務、妨害秩序罪嫌送辦。

據了解，墜樓身亡的16歲蘇姓少年，昨晚跨年夜10時許獨自從住處外出，不久後有路人發現1名少年從樓頂墜落躺臥在路面立即報警。警方及救護人員到場，發現少年已明顯死亡。警方立即拉起封鎖線採證，並逐層詢問追查少年身分，查出死者是住在這棟大樓的16歲蘇姓少年。

警方現場鑑識後初步研判無外力介入。蘇姓少年父母難過的向警方透露，昨天早上發現蘇姓少年心情低落，但詢問時蘇少卻回復沒什麼，想不到竟會從樓頂墜樓身亡，對死因並無意見。

今天凌晨1時許蘇姓少年父母至派出所製作筆錄，死者友人林男（42歲）、蔡男（24歲）、王男（27歲）、李男（26歲）、范男（26歲）、張男（25歲）及許姓少年等7人聞訊前往派出所慰問死者家屬並表達關心。但林男因帶有酒意，警方請其他6人在派出所外等待，不料林男不滿警方只讓他進入派出所，竟藉酒意狂飆三字經辱罵警員，其餘6人見狀也跟著起閧叫囂。

警方見7人情緒失控，立即啟動快打警力共17名到場，以優勢警力壓制並逮捕林男等7人，詢後均依妨害公務、妨害秩序罪移送新北地方檢察署偵辦。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

警方將7人帶回警局依法究辦。記者黃子騰／翻攝
警方將7人帶回警局依法究辦。記者黃子騰／翻攝
警方將林男等7人壓制逮捕。記者黃子騰／翻攝
警方將林男等7人壓制逮捕。記者黃子騰／翻攝
新莊警方到場拉起封鎖線進行採證。記者黃子騰／翻攝
新莊警方到場拉起封鎖線進行採證。記者黃子騰／翻攝
新莊警方啟動優勢警力將7人逮捕。記者黃子騰／翻攝
新莊警方啟動優勢警力將7人逮捕。記者黃子騰／翻攝

墜樓 失控 情緒 父母

延伸閱讀

哀傷跨年夜！新北16歲少年14樓墜落 重摔路面亡家屬慟

新北跨河煙火30分鐘疏散結束 淡海輕軌運量估破3.4萬人創單日新高

新北1314跨河煙火逾3萬發 現場湧4.3萬人提早迎接2025

跨年前台中傳墜樓 47歲女子掉落路面送醫不治

相關新聞

新北16歲少年墜樓亡 友人大鬧派出所、三字經辱警全遭逮

新北市新莊區16歲蘇姓少年，昨天晚間10時許自住處社區大樓頂樓墜樓身亡，警方勘驗現場後發現並無外力介入。今天凌晨死者7名...

台南29歲男今晨駕車衝撞太陽能板機房 遭鋼管穿透喉部慘死

台南安南區安吉路三段及安順庄大道口今清晨5時41分許發生一起車禍，29歲石姓男子開車，沿安吉路三段北向南直行，不明原因衝...

藉口試駕賓士車卻開車逃 見警圍捕衝撞警車、闖入農田

王姓男子買賓士二手車，藉口試車，上車後卻加速逃逸；車商傻眼報警，昨天警方追到嘉義高鐵站外逮人，王男一度衝撞警車，不久衝入...

台南跨年晚會插曲？空飄氣球綁布條「交出監視器」 施放者身分曝

台南好Young跨年晚會昨晚在永華市政中心西側廣場舉行，湧入約25萬人次到場同樂，但活動過程中卻出現小插曲，空中突飄出一...

台中跨年煙火疑傷日本童 最新傷勢曝…盧秀燕有三指示

台中市政府在水湳中央公園舉辦跨年活動，但施放煙火過程有火光掉落，引發火警，也有日本女童右眼受傷，據查，市長盧秀燕第一時間...

台中跨年煙火傷日本童 盧秀燕：小意外、會追責任

台中市政府昨晚在中央公園舉辦跨年活動，因施放煙火過程有火光掉落，造成日本女童右眼受傷。市長盧秀燕上午受訪時說，這是一個個...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。