基隆殺人焚燒棄屍死者解剖 主嫌吳男聲押、供詞避重就輕

基隆市趙姓老翁疑遭殺害焚屍，藏屍在小貨車上冷凍櫃，警方昨逮捕涉案嫌犯之一吳姓男子，吳在警局承認租用小貨車，但對案情推稱不知情，警方昨晚依殺人等罪移送方偵辦。檢察官昨晚複訊吳男後涉殺人重罪，有逃亡、串滅證之虞，向法院聲請羈押禁見，預計中午後會有結果。

檢警調查，吳男（43歲）在警局偵訊後還因毒癮發作暫停訊後，對犯案過程未吐實，推稱不知情，只承認有租貨車。檢察官昨晚複訊，吳男對犯案過程仍未交代清楚，避重就輕，仍有多項疑點待釐清。

主任檢察官陳照世表示，在基隆一輛貨車冰櫃內尋獲男性遺體案，檢察官已完成相驗及解剖程序，並且拘提涉嫌人吳男到案，且扣得其隨身攜帶槍枝及子彈，經檢察官訊問後，吳男涉犯殺人、槍砲等犯罪嫌疑重大，以所涉殺人為重罪，有逃亡、串滅證之虞，向法院聲請羈押禁見。

新北金山警分局和基隆警三分局去年12月26日分別接獲線報，指69歲趙姓老翁疑因金錢糾紛被殺害，凶嫌試圖焚屍滅證不成，藏屍在一輛小貨車上。檢警掌握小貨車車牌後，去年29日晚間發現車停放在基隆山區培德路旁，埋伏隔日凌晨見3名疑似凶嫌共乘白色轎車出現，但未成功攔下。警方鎖定轎車追緝，在林口攔截時雙方衝撞，仍被兔脫，嫌犯後棄車逃逸，經調閱監視器發現有5名男子從白色轎車出來，分頭逃逸。

警方說，吳男先逃到桃園，再搭計程車南下台中大甲躲在友人住處，警方前晚荷槍實彈攻堅抓人，另還有43歲潘男、47歲林男和53歲陳男及另一男四人在逃。檢警表示，目前4名共犯正在循線追查中，尚未落網。

警方昨到疑為焚屍地點的基隆八堵路一處閒置倉庫採證，在倉庫外空地發現焚燒痕跡，找到殘存衣物布料；另屋主稱遺失一個冷凍櫃，警疑就是被嫌犯拿來裝屍用。