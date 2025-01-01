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藉口試駕賓士車卻開車逃 見警圍捕衝撞警車、闖入農田

聯合報／ 記者林保光／高雄即時報導

王姓男子買賓士二手車，藉口試車，上車後卻加速逃逸；車商傻眼報警，昨天警方追到嘉義高鐵站外逮人，王男一度衝撞警車，不久衝入農田，車子動彈不得被捕。警方依侵占罪嫌將他移送法辦。

警方調查，去年12月28日晚間7時1許，經營網路售車、租車的林姓男子（29歲），與聲稱買車的王姓男子（28歲），約在高雄市橋頭區經武路、橋新九路口交易賓士二手車。

林男 開賓士車赴約，王男於雙方見面時，謊稱要試駕車輛，卻趁林男不注意，開車加速離去，馬上報警。警方立即組成專案小組，查緝王的去向和賓士車下落。

高雄市警岡山分局表示，警方循線掌握王男駕駛該部賓士車，於高雄、台南、嘉義、雲林及彰化等地流竄，為躲避警方查緝，逃亡期間還更換3次牌照製造斷點，直到昨天下午，發現賓士車出現嘉義高鐵站，警方追去攔捕，不料，王男竟開車衝撞警車後逃離。

警方追捕，王男開車失控，衝入農田車輪卡圳溝，動彈不得才束手就擒。警方逮捕王男，追回賓士二手車，將他依侵占罪嫌移送橋頭地檢署偵辦。

王姓男子藉口試駕賓士二手車，卻開車逃逸，在嘉義遇警方追捕，衝入農田被捕。記者林保光／翻攝
王姓男子藉口試駕賓士二手車，卻開車逃逸，在嘉義遇警方追捕，衝入農田被捕。記者林保光／翻攝
王姓男子藉口試駕賓士二手車，卻開車逃逸，在嘉義遇警方追捕，衝入農田被捕。記者林保光／翻攝
王姓男子藉口試駕賓士二手車，卻開車逃逸，在嘉義遇警方追捕，衝入農田被捕。記者林保光／翻攝
王姓男子藉口試駕賓士二手車，卻開車逃逸，在嘉義遇警方追捕，衝入農田被捕。記者林保光／翻攝
王姓男子藉口試駕賓士二手車，卻開車逃逸，在嘉義遇警方追捕，衝入農田被捕。記者林保光／翻攝

侵占 嘉義 賓士 高雄市

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