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跨年煙火熱鬧卻疑引起雜草火警 台中消防員忙搶救

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

台中多地昨晚同時舉辦跨年活動，今天凌晨放煙火很熱鬧，民眾互道新年快樂，台中消防隊員卻忙著搶救疑似煙火引起的雜草火警，民眾看到跨年凌晨時間，消防人車不斷往返，上網說「你們辛苦了」。

民眾今天凌晨在臉書沙鹿之美PO文和照片說，「向上路七段放煙火放到火災，經過的人小心喔」，附近居民說，昨晚很多人到跨年活動看放煙火，卻因放煙火引起火警讓消防隊員忙著滅火，放煙火的安全觀念需要再加強。

台中市消防局表示，今天凌晨0時2分接獲報案，沙鹿區向上路七段有雜草火警，派遣沙鹿、協和、犁份、龍井及工業區分隊共9車22人，由沙鹿分隊小隊長蔡鴻麟帶隊前往搶救；0時21分火勢控制、24分火勢撲滅，燃燒面積約600平方公尺、無財損及傷亡。

台中市沙鹿區今天凌晨發生雜草火警，猛烈火光引起附近居民擔心。圖／民眾提供
台中市沙鹿區今天凌晨發生雜草火警，猛烈火光引起附近居民擔心。圖／民眾提供

台中市 消防隊 跨年

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