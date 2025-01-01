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台中跨年煙火疑傷日本童 最新傷勢曝…盧秀燕有三指示

聯合報／ 記者陳宏睿陳秋雲／台中即時報導

台中市政府在水湳中央公園舉辦跨年活動，但施放煙火過程有火光掉落，引發火警，也有日本女童右眼受傷，據查，市長盧秀燕第一時間得知狀況後，已做出「關懷傷者、積極處理、釐清原因」等指示，女童已在今天凌晨3時許出院。

受傷的日本6歲女童在今天凌晨零時許，由救護車送往中國醫藥大學附設醫院後，已在市府人員陪同下，在今天凌晨3時許出院，女童經醫師診療後，病況穩定，持續擦藥即可復原，已由日本父親接手照顧。

據查，日本女童一家四口在台灣定居，昨天參與市府舉辦的跨年活動，不幸發生意外，市長盧秀燕已在第一時間得知相關狀況，做出「關懷傷者、積極處理、釐清原因」等相關指示，希望能完善未來大型活動的規畫。

根據消防局通報資料，在水湳中央公園辦理跨年活動期間，一共有2件受傷通報，第一件是發生在去年12月31日晚間10時許，一名15歲少年因左腳大拇指破皮流血、意識清楚，現場醫護人員給予包紮處置後，未送醫。

另外一件則是發生在今天凌晨零時12分，一名日本籍的6歲女童在中央公園中科路的全家超商內待援，女童疑遭跨年煙火的掉落物傷及右眼，救護人員發現女童右眼有1％的燒燙傷面積，已送往中國醫藥大學附設醫院治療。

水湳消防分隊指出，今天凌晨零時5分有接獲通報，疑似跨年煙火掉落引發凱旋東街旁的空地火警，不過因現場有駐點人員，隨即將火勢撲滅，詳細的燃燒面積與起火原因，今將由火調人員查明。

議員黃守達在臉書質疑，台中跨年焰火，直接變成「攻擊砲火」，社群上已經看到好幾則被錄下落焰直撲人群而來的畫面，也傳出民眾直接被落焰砸中，更有多處距離民眾不遠的場地燃燒起火，非常離譜。到底是落焰區未妥善設計，還是場地未確實管制？

台中市政府在水湳中央公園施放跨年煙火，不過有民眾拍到煙火疑掉落空地、人群處，引發火勢。摘自／LINE台中北屯14期新案討論
台中市政府在水湳中央公園施放跨年煙火，不過有民眾拍到煙火疑掉落空地、人群處，引發火勢。摘自／LINE台中北屯14期新案討論
台中市政府在水湳中央公園施放跨年煙火，不過有民眾拍到煙火疑掉落空地、人群處，引發火勢。摘自／LINE台中北屯14期新案討論
台中市政府在水湳中央公園施放跨年煙火，不過有民眾拍到煙火疑掉落空地、人群處，引發火勢。摘自／LINE台中北屯14期新案討論
台中市政府在水湳中央公園施放跨年煙火，不過有民眾拍到煙火疑掉落空地、人群處，引發火勢。摘自／LINE台中北屯14期新案討論
台中市政府在水湳中央公園施放跨年煙火，不過有民眾拍到煙火疑掉落空地、人群處，引發火勢。摘自／LINE台中北屯14期新案討論

台中市 日本 煙火秀 盧秀燕 跨年

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