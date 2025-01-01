影／台中跨年煙火出包炸人群？日本6歲童右眼受傷送醫

台中市政府在水湳中央公園舉辦跨年活動，不過有民代與市民都陸續在網路社群反映，今天凌晨施放煙火時，有煙火掉落到人群處，甚至引發火警，希望市府能檢討相關流程。據查，市府在水湳公園舉辦的跨年活動，一共有2位民眾通報受傷，其中一件是日本籍6歲女童，疑遭掉落煙火傷及右眼，有1％燒燙傷面積，已送醫治療。

根據消防局通報資料，在水湳中央公園辦理跨年活動期間，一共有2件受傷通報，第一件是發生在去年12月31日晚間10時許，一名15歲少年因左腳大拇指破皮流血、意識清楚，現場醫護人員給予包紮處置後，未送醫。

另外一件則是發生在今天凌晨零時12分，一名日本籍的6歲女童在中央公園中科路的全家超商內待援，女童疑遭跨年煙火的掉落物傷及右眼，救護人員發現女童右眼有1％的燒燙傷面積，已送往中國醫藥大學附設醫院治療。

水湳消防分隊指出，今天凌晨零時5分有接獲通報，疑似跨年煙火掉落引發凱旋東街旁的空地火警，不過因現場有駐點人員，隨即將火勢撲滅，詳細的燃燒面積與起火原因，今將由火調人員查明。

議員黃守達也在臉書質疑，台中跨年焰火，直接變成「攻擊砲火」，社群上已經看到好幾則被錄下落焰直撲人群而來的畫面，也傳出民眾直接被落焰砸中，更有多處距離民眾不遠的場地燃燒起火，非常離譜。到底是落焰區未妥善設計，還是場地未確實管制？

黃守達說，從2021年起每年台中跨年演唱會都在水湳中央公園舉辦，2023年國慶焰火也在中央公園綻放。照理來說，台中市政府應有足夠且豐富的經驗來因應中央公園的大型活動與焰火秀。沒想到這次卻亂象百出，落焰四射砸人、突如其來的人流管制，以及對民眾恣意攀爬翻越的放任。

他認為，此類疏失已不僅僅是活動順暢與否的瑕疵，而是嚴重的公共安全問題。再多的高民調，都無法掩飾盧市府治理的無能。2025年的第一天，很遺憾，還是不得不面對這些坑坑疤疤。