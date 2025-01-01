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台中跨年煙火墜人群成「攻擊砲火」？消防隊低調：今由火調查明

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市政府在水湳中央公園舉辦跨年活動，不過有民代與市民都陸續在網路社群反映，今天凌晨施放煙火時，有煙火掉落到人群處，甚至引發火警，希望市府能檢討相關流程，出勤的台中市消防局水湳分隊證實，今天凌晨零時5分有接獲通報，詳細起火原因，今將由火調科人員調查。

水湳消防分隊指出，今天凌晨零時5分有接獲通報，疑似跨年煙火掉落引發凱旋東街旁的空地火警，不過因現場有駐點人員，隨即將火勢撲滅，未造成人員受傷，不過詳細的燃燒面積與起火原因，今將由火調人員查明。

議員黃守達也在臉書質疑，台中跨年焰火，直接變成「攻擊砲火」，社群上已經看到好幾則被錄下落焰直撲人群而來的畫面，也傳出民眾直接被落焰砸中，更有多處距離民眾不遠的場地燃燒起火，非常離譜。到底是落焰區未妥善設計，還是場地未確實管制？

黃守達說，從2021年起每年台中跨年演唱會都在水湳中央公園舉辦，2023年國慶焰火也在中央公園綻放。照理來說，台中市政府應有足夠且豐富的經驗來因應中央公園的大型活動與焰火秀。沒想到這次卻亂象百出，落焰四射砸人、突如其來的人流管制，以及對民眾恣意攀爬翻越的放任。

他認為，此類疏失已不僅僅是活動順暢與否的瑕疵，而是嚴重的公共安全問題。再多的高民調，都無法掩飾盧市府治理的無能。2025年的第一天，很遺憾，還是不得不面對這些坑坑疤疤。

台中市政府在水湳中央公園施放跨年煙火，不過有民眾拍到煙火疑掉落空地、人群處，引發火勢。圖／取自LINE台中北屯14期新案討論
台中市政府在水湳中央公園施放跨年煙火，不過有民眾拍到煙火疑掉落空地、人群處，引發火勢。圖／取自LINE台中北屯14期新案討論
台中市政府在水湳中央公園施放跨年煙火，疑掉落煙火引發空地火警，議員在臉書質疑。圖／取自市議員黃守達臉書
台中市政府在水湳中央公園施放跨年煙火，疑掉落煙火引發空地火警，議員在臉書質疑。圖／取自市議員黃守達臉書
台中市政府在水湳中央公園施放跨年煙火，不過有民眾拍到煙火疑掉落空地、人群處，引發火勢。圖／取自LINE台中北屯14期新案討論
台中市政府在水湳中央公園施放跨年煙火，不過有民眾拍到煙火疑掉落空地、人群處，引發火勢。圖／取自LINE台中北屯14期新案討論

台中市 消防員 煙火秀 跨年

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