機車族注意！今天起改裝排氣管未認證 基隆最高罰1萬3800元

基隆市環保局表示，今天起，改裝機車排氣管未認證，基隆最高罰1萬3800，提醒機車族注意。圖／基隆市環保局提供

今天是新年度元旦，機車族注意了，今天起，在基隆民眾騎機車被路邊攔查時，如被發現車輛使用非原型式排氣管，且未於今年完成變更登記及未使用環境部噪音管制認證的排氣管致妨害安寧者，基隆對首次違規開罰最高可處1萬3800元。

環境部與交通部為維護民眾生活安寧，確保改裝排氣管的機車噪音值符合噪音管制標準，今天起實施機車改裝排氣管認證制度。新北市、台北市、基隆市、桃園市也有共同決議，今天起加強取締改裝噪音車，地點包括4市相鄰的主要道路、噪音車陳情熱區等，並加強夜間攔查、科技執法。

基隆市環保局長馬仲豪表示，這些改裝排氣管的噪音值常超出標準，影響周遭居民生活安寧，屢有民眾反映，環保局將會同警方等單位，全面攔查未登錄或未認證的車輛。

基隆市今年2月1日，已先行提高噪音管制法第8條裁罰金額，夜間時段使用未經認證排氣管車輛行駛於道路致妨害安寧，處1萬2000元起跳。

今天起，在基隆被路邊攔查後，若發現車輛使用非原型式排氣管，且未於今年完成變更登記，以及未使用環境部噪音管制認證之排氣管以致妨害安寧者，面臨兩項罰款，第一是基隆依據噪音管制法開罰6000到3萬元，將以1萬2000元起跳；第二是警方另依道路交通管理處罰條例，可處900到1800元罰緩，也就是說，首次違規最高將開罰1萬3800元。

環保局配合去年協助民眾免費檢測非原廠排氣管（即改裝排氣管，且包含副廠排氣管），執行惰轉排氣檢驗及原地噪音檢測。機車若有安裝非原廠排氣管，可購買及安裝「噪音合格認證排氣管」或自費至環境部許可噪音實驗室進行噪音檢測。

環保局說，配合環境部執行排氣管認證制度，針對已於環境部替換用排氣管噪音檢驗資訊系統（https://noisecar.moenv.gov.tw/CarSilencer/）登錄者，通知於每周五在柴油車排煙檢測站（暖暖區水源路24-1號）檢驗。