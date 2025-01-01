快訊

他氣買好市多新滑鼠發現少1物「是退貨品嗎」 專業人路過回應糗大了

空拍看台灣／元旦登高望遠 高雄旗尾山低空雲瀑宛如仙境

聽新聞
0:00 / 0:00

機車族注意！今天起改裝排氣管未認證 基隆最高罰1萬3800元

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導

基隆市環保局表示，今天起，改裝機車排氣管未認證，基隆最高罰1萬3800，提醒機車族注意。圖／基隆市環保局提供
基隆市環保局表示，今天起，改裝機車排氣管未認證，基隆最高罰1萬3800，提醒機車族注意。圖／基隆市環保局提供

今天是新年度元旦，機車族注意了，今天起，在基隆民眾騎機車被路邊攔查時，如被發現車輛使用非原型式排氣管，且未於今年完成變更登記及未使用環境部噪音管制認證的排氣管致妨害安寧者，基隆對首次違規開罰最高可處1萬3800元。

環境部與交通部為維護民眾生活安寧，確保改裝排氣管的機車噪音值符合噪音管制標準，今天起實施機車改裝排氣管認證制度。新北市、台北市、基隆市、桃園市也有共同決議，今天起加強取締改裝噪音車，地點包括4市相鄰的主要道路、噪音車陳情熱區等，並加強夜間攔查、科技執法。

基隆市環保局長馬仲豪表示，這些改裝排氣管的噪音值常超出標準，影響周遭居民生活安寧，屢有民眾反映，環保局將會同警方等單位，全面攔查未登錄或未認證的車輛。

基隆市今年2月1日，已先行提高噪音管制法第8條裁罰金額，夜間時段使用未經認證排氣管車輛行駛於道路致妨害安寧，處1萬2000元起跳。

今天起，在基隆被路邊攔查後，若發現車輛使用非原型式排氣管，且未於今年完成變更登記，以及未使用環境部噪音管制認證之排氣管以致妨害安寧者，面臨兩項罰款，第一是基隆依據噪音管制法開罰6000到3萬元，將以1萬2000元起跳；第二是警方另依道路交通管理處罰條例，可處900到1800元罰緩，也就是說，首次違規最高將開罰1萬3800元。

環保局配合去年協助民眾免費檢測非原廠排氣管（即改裝排氣管，且包含副廠排氣管），執行惰轉排氣檢驗及原地噪音檢測。機車若有安裝非原廠排氣管，可購買及安裝「噪音合格認證排氣管」或自費至環境部許可噪音實驗室進行噪音檢測。

環保局說，配合環境部執行排氣管認證制度，針對已於環境部替換用排氣管噪音檢驗資訊系統（https://noisecar.moenv.gov.tw/CarSilencer/）登錄者，通知於每周五在柴油車排煙檢測站（暖暖區水源路24-1號）檢驗。

基隆市環保局表示，今天起，改裝機車排氣管未認證，基隆最高罰1萬3800，提醒機車族注意。圖／基隆市環保局提供
基隆市環保局表示，今天起，改裝機車排氣管未認證，基隆最高罰1萬3800，提醒機車族注意。圖／基隆市環保局提供

噪音 基隆 機車族 環境部

延伸閱讀

基隆大船鳴笛 660秒跨年煙火秀照亮港區夜空

創基隆歷年最長時間 660秒璀璨煙火、燈光、雷射迎2025

基隆殺人焚屍嫌犯晚間移送地檢署複訊 4共犯仍在逃

基隆殺人焚屍男南下台中躲藏 員警荷槍實彈逮人畫面曝光

相關新聞

影／台中跨年煙火出包炸人群？日本6歲童右眼受傷送醫

台中市政府在水湳中央公園舉辦跨年活動，不過有民代與市民都陸續在網路社群反映，今天凌晨施放煙火時，有煙火掉落到人群處，甚至...

台中跨年煙火墜人群成「攻擊砲火」？消防隊低調：今由火調查明

台中市政府在水湳中央公園舉辦跨年活動，不過有民代與市民都陸續在網路社群反映，今天凌晨施放煙火時，有煙火掉落到人群處，甚至...

機車族注意！今天起改裝排氣管未認證 基隆最高罰1萬3800元

今天是新年度元旦，機車族注意了，今天起，在基隆民眾騎機車被路邊攔查時，如被發現車輛使用非原型式排氣管，且未於今年完成變更...

101大樓跨年煙火後發生火警？ 消防局：虛驚一場

2025年來臨！台北101煙火施放後，傳出發生火警，消防局凌晨表示，報案人稱101頂樓放完煙火後疑似起火，但警消到場後發...

影／新北跨河煙火施放平台起火 目擊民眾受驚報案

新北市政府今晚在淡水河口施放跨年煙火，其中4座施放浮台事後起火燃燒，消防局獲報趕抵查看，操作廠商表示浮台上無人，只有煙火...

哀傷跨年夜！新北16歲少年14樓墜落 重摔路面亡家屬慟

新北市新莊區跨年夜發生一起憾事！16歲蘇姓少年昨晚10時許外出，隨即搭電梯上14樓頂樓，不久後不明原因墜落路面，路人發現...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。