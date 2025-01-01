哀傷跨年夜！新北16歲少年14樓墜落 重摔路面亡家屬慟

新北市新莊區跨年夜發生一起憾事！16歲蘇姓少年昨晚10時許外出，隨即搭電梯上14樓頂樓，不久後不明原因墜落路面，路人發現嚇得趕緊報警。救護人員到場發現蘇姓少年已明顯死亡。警勘驗後排除外力介入，蘇姓少年墜樓原因仍待警方調查釐清。

據了解，墜樓身亡的16歲蘇姓少年，昨晚跨年夜10時許獨自從新北市新莊區住處外出，不久後有路人發現1名少年從樓頂墜落躺臥在路面立即報警。警方及救護人員到場，發現少年已明顯死亡。警方立即拉起封鎖線採證，並逐層詢問追查少年身分，查出死者是住在這棟大樓的16歲蘇姓少年。

警方鑑識人員到場勘查，發現現場無打鬥跡象，蘇姓少年身上及雙手無抵禦性痕跡，調閱監視器發現蘇姓少年離家後搭乘電梯直上14樓，不久後就墜樓，初步研判無外力介入。蘇姓少年父母難過的向警方透露，昨天早上發現蘇姓少年心情低落，但詢問時蘇少卻回復沒什麼，想不到竟會從樓頂墜樓身亡。家屬對死因並無意見，警方將報請檢察官相驗，釐清蘇姓少年確切墜樓原因。

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