科技業3個月遭詐1.8億 竹市警科技打詐隊成軍

台灣詐騙猖獗，新竹市警方分析去年9至11月詐騙案件，發現「科技業」財損達1.8億餘元，是遭詐最慘烈的職業群體。警方昨成立科技打詐隊，研議號召科技業成立基金，給予獎金鼓勵打詐執法員警、編列經費提升科技緝詐工具等，強化反詐。

新竹市警局長邱紹洲說，去年9至11月轄區受理1363件詐騙案，科技業包含工程師受害件數占16.73%，僅次服務業19.37%，財損金額1.8億餘元則是各職業群體最高，占總財損22.76%。科技業遭詐平均每案財損達481萬餘元，整體件數與比例也高於全國。

另，警方也觀察科技業普遍有高學歷及內斂特質，恐存有遭詐未報案、不認為遭詐或正在被詐騙中等潛在黑數，未來將持續加強對科技業的詐騙防範宣導。

竹市警方昨天也透過記者會號召科技業，邀來宣捷集團創辦人宣明智、竹科工業同業公會理事長李金恭等人參與，未來研議利用基金編列科技緝詐工具，如虛擬貨幣金流分析軟體、獎勵協助攔阻詐騙的金融機構、超商店員等，讓更多民眾參與反詐騙行動。

宣明智說，政府已於日前公布施行「打詐新四法」，明定在金融、電信及數位經濟等機關應負起的義務與責任，防範詐騙並非單憑警政力量就能達成，呼籲業界應從資訊共享、技術支持、教育訓練、基金籌設等面向推動反詐。李金恭等人也呼籲企業將「識詐教育」納入教育訓練課程。