聽新聞
0:00 / 0:00

科技業3個月遭詐1.8億 竹市警科技打詐隊成軍

聯合報／ 記者王駿杰／新竹報導

台灣詐騙猖獗，新竹市警方分析去年9至11月詐騙案件，發現「科技業」財損達1.8億餘元，是遭詐最慘烈的職業群體。警方昨成立科技打詐隊，研議號召科技業成立基金，給予獎金鼓勵打詐執法員警、編列經費提升科技緝詐工具等，強化反詐。

新竹市警局長邱紹洲說，去年9至11月轄區受理1363件詐騙案，科技業包含工程師受害件數占16.73%，僅次服務業19.37%，財損金額1.8億餘元則是各職業群體最高，占總財損22.76%。科技業遭詐平均每案財損達481萬餘元，整體件數與比例也高於全國。

另，警方也觀察科技業普遍有高學歷及內斂特質，恐存有遭詐未報案、不認為遭詐或正在被詐騙中等潛在黑數，未來將持續加強對科技業的詐騙防範宣導。

竹市警方昨天也透過記者會號召科技業，邀來宣捷集團創辦人宣明智、竹科工業同業公會理事長李金恭等人參與，未來研議利用基金編列科技緝詐工具，如虛擬貨幣金流分析軟體、獎勵協助攔阻詐騙的金融機構、超商店員等，讓更多民眾參與反詐騙行動。

宣明智說，政府已於日前公布施行「打詐新四法」，明定在金融、電信及數位經濟等機關應負起的義務與責任，防範詐騙並非單憑警政力量就能達成，呼籲業界應從資訊共享、技術支持、教育訓練、基金籌設等面向推動反詐。李金恭等人也呼籲企業將「識詐教育」納入教育訓練課程。

打詐 新竹 詐騙

延伸閱讀

地政士涉房產詐騙 行政院打詐指揮中心：將依刑法嚴懲

打詐指揮中心：地政士涉房產詐騙 將依刑法嚴懲

科技業三個月遭騙1億8千多萬 竹市警成立科技打詐隊

大新竹跨年晚會今晚竹縣登場 竹市規畫2條免費接駁路線

相關新聞

101大樓跨年煙火後發生火警？ 消防局：虛驚一場

2025年來臨！台北101煙火施放後，傳出發生火警，消防局凌晨表示，報案人稱101頂樓放完煙火後疑似起火，但警消到場後發...

影／新北跨河煙火施放平台起火 目擊民眾受驚報案

新北市政府今晚在淡水河口施放跨年煙火，其中4座施放浮台事後起火燃燒，消防局獲報趕抵查看，操作廠商表示浮台上無人，只有煙火...

哀傷跨年夜！新北16歲少年14樓墜落 重摔路面亡家屬慟

新北市新莊區跨年夜發生一起憾事！16歲蘇姓少年昨晚10時許外出，隨即搭電梯上14樓頂樓，不久後不明原因墜落路面，路人發現...

科技業3個月遭詐1.8億 竹市警科技打詐隊成軍

台灣詐騙猖獗，新竹市警方分析去年9至11月詐騙案件，發現「科技業」財損達1.8億餘元，是遭詐最慘烈的職業群體。警方昨成立...

父親生前常使用救護車資源 劉家4兄妹捐救護車感念亡父

基隆市劉家4兄妹說，他們的父親在世時，因健康因素多次搭乘救護車，深刻體會緊急救護服務對市民的幫助與重要性，因此合資捐贈救...

金門林堡路嚴重車禍 2貨車相撞1車翻覆…救出受困男子

金門金寧鄉林堡路榜林圓環附近今天下午4點多發生一起兩輛小貨車相撞的交通事故，現場道路都是車體的碎片，其中一輛貨車還翻覆，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。