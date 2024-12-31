快訊

漫畫家魚夫驚傳離世 享壽64歲

影／新北跨河煙火施放平台起火 目擊民眾受驚報案

12強中華隊選手來高雄跨年 陳柏清、許富凱合唱台語歌

聽新聞
0:00 / 0:00

影／新北跨河煙火施放平台起火 目擊民眾受驚報案

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

新北市政府今晚在淡水河口施放跨年煙火，其中4座施放浮台事後起火燃燒，消防局獲報趕抵查看，操作廠商表示浮台上無人，只有煙火殘骸和紙箱等物，沒有危險，火勢約於晚間9時許熄滅。

新北市今年準備超過3萬發煙火，自晚間8時25分施放13分14秒，燃放完畢之後大約晚間8時39分，靠八里側接近淡江大橋有4座無人施放浮台起火燃燒，每1座約100平方公尺面積，火勢和濃煙非常猛烈，民眾看見立刻報案。

消防局獲報派遣人車趕往查看，當時施放煙火的操作廠商有派2艘船共4人在旁警戒，回報稱平台上無人，由於煙火都是紙箱包裝，施放之後的火藥殘骸和紙箱很容易起火燃燒，是很尋常的現象，加上河面上四周都是水，不會有危險。

且警戒船在30分鐘內不能靠近施放平台，因為怕有未爆彈，太接近恐有危險，只能遠遠監控等火燒完。現場已於晚間9時42分回報火勢熄滅。

新北市政府今晚在淡水河口施放跨年煙火，其中4座施放浮台事後起火燃燒，消防局獲報趕抵查看，操作廠商表示浮台上無人，只有煙火殘骸和紙箱等物，沒有危險，火勢約於晚間9時許熄滅。圖／翻攝記者爆料網
新北市政府今晚在淡水河口施放跨年煙火，其中4座施放浮台事後起火燃燒，消防局獲報趕抵查看，操作廠商表示浮台上無人，只有煙火殘骸和紙箱等物，沒有危險，火勢約於晚間9時許熄滅。圖／翻攝記者爆料網

淡水河 紙箱

延伸閱讀

跨年倒數看煙火！新北市即時影像與你線上迎新年

台中麗寶跨年演唱會今晚湧進10萬人 300秒煙火秀迎新年

新北1314跨河煙火逾3萬發 現場湧4.3萬人提早迎接2025

高雄義大世界999秒煙火將登場 「黑輪攤」警察補給站吃免驚

相關新聞

影／新北跨河煙火施放平台起火 目擊民眾受驚報案

新北市政府今晚在淡水河口施放跨年煙火，其中4座施放浮台事後起火燃燒，消防局獲報趕抵查看，操作廠商表示浮台上無人，只有煙火...

父親生前常使用救護車資源 劉家4兄妹捐救護車感念亡父

基隆市劉家4兄妹說，他們的父親在世時，因健康因素多次搭乘救護車，深刻體會緊急救護服務對市民的幫助與重要性，因此合資捐贈救...

金門林堡路嚴重車禍 2貨車相撞1車翻覆…救出受困男子

金門金寧鄉林堡路榜林圓環附近今天下午4點多發生一起兩輛小貨車相撞的交通事故，現場道路都是車體的碎片，其中一輛貨車還翻覆，...

台中女高職生離奇死亡 生前關注某化學物…高大成說話了

台中太平驚傳某高職林姓女學生被發現口吐白沫、抽搐，送醫不治，不過現場沒有發現藥袋，也沒有遺書；據了解，林女生前關注某化學...

糟糕！預拌車逆向迴轉撞轎車 橫斷台中文心路釀堵車

台中市陳姓男子今天下午3時許，駕駛水泥預拌車在文心路三段的工地灌漿，灌漿後路邊逆向迴轉起步，未料撞上在車道上停紅燈的林姓...

新北妙齡女騎檔車北宜跑山 過彎打滑衝對向猛撞大貨車

新北市22歲蔡女今天上午騎打擋機車至北宜公路跑山，不料行經北宜公路31公里處時，因過彎打滑整輛車失控摔車滑至對向，撞上4...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。