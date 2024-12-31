影／新北跨河煙火施放平台起火 目擊民眾受驚報案

新北市政府今晚在淡水河口施放跨年煙火，其中4座施放浮台事後起火燃燒，消防局獲報趕抵查看，操作廠商表示浮台上無人，只有煙火殘骸和紙箱等物，沒有危險，火勢約於晚間9時許熄滅。

新北市今年準備超過3萬發煙火，自晚間8時25分施放13分14秒，燃放完畢之後大約晚間8時39分，靠八里側接近淡江大橋有4座無人施放浮台起火燃燒，每1座約100平方公尺面積，火勢和濃煙非常猛烈，民眾看見立刻報案。

消防局獲報派遣人車趕往查看，當時施放煙火的操作廠商有派2艘船共4人在旁警戒，回報稱平台上無人，由於煙火都是紙箱包裝，施放之後的火藥殘骸和紙箱很容易起火燃燒，是很尋常的現象，加上河面上四周都是水，不會有危險。