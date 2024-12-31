聽新聞
0:00 / 0:00
影／新北跨河煙火施放平台起火 目擊民眾受驚報案
新北市政府今晚在淡水河口施放跨年煙火，其中4座施放浮台事後起火燃燒，消防局獲報趕抵查看，操作廠商表示浮台上無人，只有煙火殘骸和紙箱等物，沒有危險，火勢約於晚間9時許熄滅。
新北市今年準備超過3萬發煙火，自晚間8時25分施放13分14秒，燃放完畢之後大約晚間8時39分，靠八里側接近淡江大橋有4座無人施放浮台起火燃燒，每1座約100平方公尺面積，火勢和濃煙非常猛烈，民眾看見立刻報案。
消防局獲報派遣人車趕往查看，當時施放煙火的操作廠商有派2艘船共4人在旁警戒，回報稱平台上無人，由於煙火都是紙箱包裝，施放之後的火藥殘骸和紙箱很容易起火燃燒，是很尋常的現象，加上河面上四周都是水，不會有危險。
且警戒船在30分鐘內不能靠近施放平台，因為怕有未爆彈，太接近恐有危險，只能遠遠監控等火燒完。現場已於晚間9時42分回報火勢熄滅。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言