快訊

台北101跨年「英雄光雕秀」搶先登場 一睹奧運好手、12強中華隊英姿

蘿拉毀滅式爆料！蔡阿嘎祭律師聲明回擊 笑稱：吸毒仔急了

台中跨年估湧20萬人潮！ 晚間9:46發布避免踩踏風險警訊

聽新聞
0:00 / 0:00

父親生前常使用救護車資源 劉家4兄妹捐救護車感念亡父

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導

基隆市劉家4兄妹說，他們的父親在世時，因健康因素多次搭乘救護車，深刻體會緊急救護服務對市民的幫助與重要性，因此合資捐贈救護車服務民眾，用來感念父親的辛勞與陪伴，向亡父表達無限的感激與敬意。

這輛救護車配發中山分隊使用，基隆市消防局今天在中山分隊舉辦救護車捐贈典禮，消防局長游家懿代表受贈，並回贈基隆市政府感謝狀及紀念品，感謝劉永興、劉春梅、劉春櫻、劉春蓮4兄妹熱心公益，助中山分隊救護車汰舊換新，提升緊急救護服務品質。

劉家4兄妹說，很感念父親，所以決定捐贈消防局全新救護車，捐贈計畫不僅代表他們對父親的感恩，也是對社會的回饋，期望能夠讓需要急救的市民都能受惠。

游家懿表示，特別劉家兄妹以實際行動捐贈新式巴騰堡格紋救護車，不僅承載他們對父親的愛與紀念，也彰顯他們關懷社會的心意，善行不僅讓緊急救護服務更為完善，也讓市民感受到來自社會的關懷與溫暖。

消防局表示，這輛新式救護車配置AED、履帶式搬運椅、快速固定骨折之抽氣護木組、血氧濃度分析儀、3合1攜帶式氧氣組、數位式無線電、行車影像紀錄器等救護器、耗材，另加贈12導程心電圖機，穿戴式攝影機10組，平板電腦等，有助提升救護能量，提供基隆市更優質的緊急救護服務。

基隆市民劉家4兄妹合捐救護車，消防局長游家懿（左）分別致贈感謝狀表達謝意。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市民劉家4兄妹合捐救護車，消防局長游家懿（左）分別致贈感謝狀表達謝意。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市民劉家4兄妹合捐救護車，消防局長游家懿（左）分別致贈感謝狀表達謝意。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市民劉家4兄妹合捐救護車，消防局長游家懿（左）分別致贈感謝狀表達謝意。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市民劉家4兄妹合捐救護車，消防局長游家懿致贈感謝狀表達謝意。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市民劉家4兄妹合捐救護車，消防局長游家懿致贈感謝狀表達謝意。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市民劉家4兄妹合捐救護車，消防局長游家懿（左）分別致贈感謝狀表達謝意。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市民劉家4兄妹合捐救護車，消防局長游家懿（左）分別致贈感謝狀表達謝意。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市民劉永興代表4兄妹捐贈救護車，感念已故的父親，並希望能幫助更多需要幫助的。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市民劉永興代表4兄妹捐贈救護車，感念已故的父親，並希望能幫助更多需要幫助的。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市劉家4兄妹合捐救護車，消防局長游家懿致贈救護車模型及消防寶寶紀念品表達謝意。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市劉家4兄妹合捐救護車，消防局長游家懿致贈救護車模型及消防寶寶紀念品表達謝意。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市民劉永興（左）代表4兄妹捐贈救護車，由消防局長游家懿（右）代表接受。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市民劉永興（左）代表4兄妹捐贈救護車，由消防局長游家懿（右）代表接受。記者邱瑞杰／翻攝

公益 基隆 救護車

延伸閱讀

金門林堡路嚴重車禍 2貨車相撞1車翻覆…救出受困男子

民眾驚見基隆河面異狀報案 消防救援發現穿紅衣女已死亡

「天下第一所」中山二派出所改建因地質鬆軟流標 北市：減樓層因應

公車上推擠引爆衝突 7旬男遭踹下車頭重擊地面互控傷害

相關新聞

父親生前常使用救護車資源 劉家4兄妹捐救護車感念亡父

基隆市劉家4兄妹說，他們的父親在世時，因健康因素多次搭乘救護車，深刻體會緊急救護服務對市民的幫助與重要性，因此合資捐贈救...

金門林堡路嚴重車禍 2貨車相撞1車翻覆…救出受困男子

金門金寧鄉林堡路榜林圓環附近今天下午4點多發生一起兩輛小貨車相撞的交通事故，現場道路都是車體的碎片，其中一輛貨車還翻覆，...

台中女高職生離奇死亡 生前關注某化學物…高大成說話了

台中太平驚傳某高職林姓女學生被發現口吐白沫、抽搐，送醫不治，不過現場沒有發現藥袋，也沒有遺書；據了解，林女生前關注某化學...

糟糕！預拌車逆向迴轉撞轎車 橫斷台中文心路釀堵車

台中市陳姓男子今天下午3時許，駕駛水泥預拌車在文心路三段的工地灌漿，灌漿後路邊逆向迴轉起步，未料撞上在車道上停紅燈的林姓...

新北妙齡女騎檔車北宜跑山 過彎打滑衝對向猛撞大貨車

新北市22歲蔡女今天上午騎打擋機車至北宜公路跑山，不料行經北宜公路31公里處時，因過彎打滑整輛車失控摔車滑至對向，撞上4...

新北瑞芳民宅火警 48歲女子受困救出送醫不治

新北市瑞芳區籠山路一間民宅今天下午發生火警，火勢猛烈黑煙直竄天際，消防員到場救出受困火場的48歲梁姓女子，但已失去生命徵...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。