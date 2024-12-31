父親生前常使用救護車資源 劉家4兄妹捐救護車感念亡父

基隆市劉家4兄妹說，他們的父親在世時，因健康因素多次搭乘救護車，深刻體會緊急救護服務對市民的幫助與重要性，因此合資捐贈救護車服務民眾，用來感念父親的辛勞與陪伴，向亡父表達無限的感激與敬意。

這輛救護車配發中山分隊使用，基隆市消防局今天在中山分隊舉辦救護車捐贈典禮，消防局長游家懿代表受贈，並回贈基隆市政府感謝狀及紀念品，感謝劉永興、劉春梅、劉春櫻、劉春蓮4兄妹熱心公益，助中山分隊救護車汰舊換新，提升緊急救護服務品質。

劉家4兄妹說，很感念父親，所以決定捐贈消防局全新救護車，捐贈計畫不僅代表他們對父親的感恩，也是對社會的回饋，期望能夠讓需要急救的市民都能受惠。

游家懿表示，特別劉家兄妹以實際行動捐贈新式巴騰堡格紋救護車，不僅承載他們對父親的愛與紀念，也彰顯他們關懷社會的心意，善行不僅讓緊急救護服務更為完善，也讓市民感受到來自社會的關懷與溫暖。