快訊

蘿拉涉毒家中遭逮強制執行畫面曝光 蔡阿嘎偕妻在場親自蒐證

元旦起雨下2天！冷空氣來襲 3500公尺高山有降雪機率

聽新聞
0:00 / 0:00

金門林堡路嚴重車禍 2貨車相撞1車翻覆…救出受困男子

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導

金門金寧鄉林堡路榜林圓環附近今天下午4點多發生一起兩輛小貨車相撞的交通事故，現場道路都是車體的碎片，其中一輛貨車還翻覆，一名男子受困在副駕駛座，金門縣消防局接獲報案後，立即派遣金寧分隊進行救援，將受困者順利救出，並由救護車送往醫院接受進一步檢查及治療。

金門縣消防局今天表示，今天下午4時01分接獲報案，消防人員抵達現場後，發現事故造成兩台貨車嚴重受損，兩名貨車駕駛已自行脫困，其中有一輛貨車副駕駛座上的男性乘客被困車內，經初步檢查，該名男子意識清楚，但腳踝有擦傷並伴隨疼痛，搶救人員迅速評估現場，確認未有油料外漏或其他二次災害風險後，開始展開救援。

為確保救援人員與受困者的安全，搶救人員先以穩固裝置固定翻覆車體，防止車輛移動，隨後，利用油壓剪破壞器材對車體進行破壞，成功剪斷車門鉸鏈，順利將受困乘客救出，該名男子隨即由金寧分隊92救護車送往部立金門醫院，進行進一步檢查與治療。

消防局指揮中心表示，此次派遣金寧分隊11、12、92車出勤，由小隊長許政勤率隊前往救援，總計出動消防車2輛、救護車1輛，消防人員8名前往救援。

此次事故雖未造成人員重大傷亡，但金門縣消防局呼籲駕駛人提高行車安全意識。第一大隊大隊長董必文表示，駕駛人務必遵守交通規則，尤其在天候不佳或路況不明時，更需保持防禦性駕駛，以降低交通事故的風險。

他也提醒民眾，若發生交通事故，應第一時間撥打119或110報案，清楚描述事故地點及傷患情況，以利消防人員迅速調度資源，爭取黃金救援時間，確保生命安全。

金門金寧鄉林堡路榜林圓環附近今天下午4點多發生一起小貨車相撞的嚴重事故，其中一輛貨車的車頭幾乎半毀。圖／民眾提供
金門金寧鄉林堡路榜林圓環附近今天下午4點多發生一起小貨車相撞的嚴重事故，其中一輛貨車的車頭幾乎半毀。圖／民眾提供
金門金寧鄉林堡路榜林圓環附近今天下午4點多發生一起嚴重的貨車相撞事故，現場都是車體的碎片。圖／民眾提供
金門金寧鄉林堡路榜林圓環附近今天下午4點多發生一起嚴重的貨車相撞事故，現場都是車體的碎片。圖／民眾提供
金門金寧鄉林堡路榜林圓環附近今天下午4點多發生一起嚴重的貨車相撞事故，副駕駛座乘客被卡在車上。圖／民眾提供
金門金寧鄉林堡路榜林圓環附近今天下午4點多發生一起嚴重的貨車相撞事故，副駕駛座乘客被卡在車上。圖／民眾提供

交通事故 消防人員 金門

延伸閱讀

影／搶拍2024年最後夕陽 金門湖下海堤與金湯港超美超好拍

幾乎月月侵擾 福建海警稱31日於金門「常態化執法」

民眾驚見基隆河面異狀報案 消防救援發現穿紅衣女已死亡

金門跨年晚會今登場！眾星雲集還有摸彩、無人機秀

相關新聞

金門林堡路嚴重車禍 2貨車相撞1車翻覆…救出受困男子

金門金寧鄉林堡路榜林圓環附近今天下午4點多發生一起兩輛小貨車相撞的交通事故，現場道路都是車體的碎片，其中一輛貨車還翻覆，...

台中女高職生離奇死亡 生前關注某化學物…高大成說話了

台中太平驚傳某高職林姓女學生被發現口吐白沫、抽搐，送醫不治，不過現場沒有發現藥袋，也沒有遺書；據了解，林女生前關注某化學...

糟糕！預拌車逆向迴轉撞轎車 橫斷台中文心路釀堵車

台中市陳姓男子今天下午3時許，駕駛水泥預拌車在文心路三段的工地灌漿，灌漿後路邊逆向迴轉起步，未料撞上在車道上停紅燈的林姓...

新北妙齡女騎檔車北宜跑山 過彎打滑衝對向猛撞大貨車

新北市22歲蔡女今天上午騎打擋機車至北宜公路跑山，不料行經北宜公路31公里處時，因過彎打滑整輛車失控摔車滑至對向，撞上4...

新北瑞芳民宅火警 48歲女子受困救出送醫不治

新北市瑞芳區籠山路一間民宅今天下午發生火警，火勢猛烈黑煙直竄天際，消防員到場救出受困火場的48歲梁姓女子，但已失去生命徵...

新北婦酒駕逆向開下高架 酒測值1.02遭逮竟嗆「不得好死」

新北市65歲楊姓婦人日前酒後駕車行經板橋區環河快速道路時，因不勝酒意恍神竟逆向開下高架，前方車輛見狀趕緊煞車，導致車流卡...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。