金門林堡路嚴重車禍 2貨車相撞1車翻覆…救出受困男子

金門金寧鄉林堡路榜林圓環附近今天下午4點多發生一起兩輛小貨車相撞的交通事故，現場道路都是車體的碎片，其中一輛貨車還翻覆，一名男子受困在副駕駛座，金門縣消防局接獲報案後，立即派遣金寧分隊進行救援，將受困者順利救出，並由救護車送往醫院接受進一步檢查及治療。

金門縣消防局今天表示，今天下午4時01分接獲報案，消防人員抵達現場後，發現事故造成兩台貨車嚴重受損，兩名貨車駕駛已自行脫困，其中有一輛貨車副駕駛座上的男性乘客被困車內，經初步檢查，該名男子意識清楚，但腳踝有擦傷並伴隨疼痛，搶救人員迅速評估現場，確認未有油料外漏或其他二次災害風險後，開始展開救援。

為確保救援人員與受困者的安全，搶救人員先以穩固裝置固定翻覆車體，防止車輛移動，隨後，利用油壓剪破壞器材對車體進行破壞，成功剪斷車門鉸鏈，順利將受困乘客救出，該名男子隨即由金寧分隊92救護車送往部立金門醫院，進行進一步檢查與治療。

消防局指揮中心表示，此次派遣金寧分隊11、12、92車出勤，由小隊長許政勤率隊前往救援，總計出動消防車2輛、救護車1輛，消防人員8名前往救援。

此次事故雖未造成人員重大傷亡，但金門縣消防局呼籲駕駛人提高行車安全意識。第一大隊大隊長董必文表示，駕駛人務必遵守交通規則，尤其在天候不佳或路況不明時，更需保持防禦性駕駛，以降低交通事故的風險。