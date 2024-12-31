台中女高職生離奇死亡 曾關注某化學物 高大成說話了
台中太平驚傳某高職林姓女學生被發現口吐白沫、抽搐，送醫不治，不過現場沒有發現藥袋，也沒有遺書；據了解，林女生前關注某化學物。中山附醫法醫科主任高大成說，該化學物只要一點點就會中毒，甚至死亡；檢方抽血檢驗釐清。
至於林女生前曾向家屬反映遭同學排擠？校方表示，林女在校內表現正常，個性內向，未向師長反映遭排擠情事，也非輔導個案，出缺勤也無異狀。教育局表示，校方已校安通報，並依防止校園霸凌準則，組成調查小組列案調查，訪談林女的師生等，釐清林女在校是否有受到不平待遇。
警方調查，林母是在昨天凌晨4時許，發現林女身體不適，不斷的口吐白沫、抽搐，旋即昏倒，臉色發白、手指發紫，經送往長安醫院急救，在昨天清晨5時43分宣告不治。
據了解，林女就讀高職二年級，她平時沒有病痛，近期也沒有感冒等服藥，現場沒有發現藥袋，檢方抽血檢驗，釐清死因。
警語：自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995
※ 提醒您：若您或身邊的人有心理困擾，可撥打1925（依舊愛我）安心專線
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