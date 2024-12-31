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糟糕！預拌車逆向迴轉撞轎車 橫斷台中文心路釀堵車
台中市陳姓男子今天下午3時許，駕駛水泥預拌車在文心路三段的工地灌漿，灌漿後路邊逆向迴轉起步，未料撞上在車道上停紅燈的林姓男子轎車，預拌車一度橫斷在文心路上，釀成交通堵塞，幸好未造成人員傷亡，兩名駕駛也都無酒精濃度。
經查，陳姓男子（46歲）在今天下午3時許，駕駛水泥預拌車由文心路三段的一處工地前灌完漿後，路邊逆向起步迴轉行駛，當時林姓男子（34歲）開車沿文心路往南，在文心路內二車道紅燈暫停，陳男在迴轉時，撞上林男轎車，預拌車一度橫斷在文心路，釀成堵塞。
警方獲報到場，兩名駕駛都無酒精濃度，也沒有受傷，陳男辯稱「沒有看到」，詳細的肇事原因，有待交大事故組後續釐清，不過該起車禍一度造成文心路堵車，幸好警方在15分鐘內即排除，恢復通行。
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