新北妙齡女騎檔車北宜跑山 過彎打滑衝對向猛撞大貨車

新北市22歲蔡女今天上午騎打擋機車至北宜公路跑山，不料行經北宜公路31公里處時，因過彎打滑整輛車失控摔車滑至對向，撞上47洪男駕駛的大貨車。救護人員到場發現蔡女全身多處擦挫傷，所幸意識清醒送醫無大礙。確切肇事原因仍待警方調查。

據了解，新店分局今天上午10時許獲報，在北宜公路31公里處發生車禍事故。警方到場了解得知，22歲蔡姓女子上午獨自騎乘打檔機車至北宜跑山，行經北宜公路31公里處一處彎道時不慎打滑，機車失控滑至對向撞上47歲洪男駕駛的大貨車，蔡女全身多處擦挫傷倒臥路中，所幸送醫治療後已無大礙。