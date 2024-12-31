新北妙齡女騎檔車北宜跑山 過彎打滑衝對向猛撞大貨車
新北市22歲蔡女今天上午騎打擋機車至北宜公路跑山，不料行經北宜公路31公里處時，因過彎打滑整輛車失控摔車滑至對向，撞上47洪男駕駛的大貨車。救護人員到場發現蔡女全身多處擦挫傷，所幸意識清醒送醫無大礙。確切肇事原因仍待警方調查。
據了解，新店分局今天上午10時許獲報，在北宜公路31公里處發生車禍事故。警方到場了解得知，22歲蔡姓女子上午獨自騎乘打檔機車至北宜跑山，行經北宜公路31公里處一處彎道時不慎打滑，機車失控滑至對向撞上47歲洪男駕駛的大貨車，蔡女全身多處擦挫傷倒臥路中，所幸送醫治療後已無大礙。
警方立即進行採證測繪，將事故現場排除後恢復雙向車輛通行，雙方經酒測後均無酒駕情形，確切車禍肇責原因仍待釐清。
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