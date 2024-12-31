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新北婦酒駕逆向開下高架 酒測值1.02遭逮竟嗆「不得好死」

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導

新北市65歲楊姓婦人日前酒後駕車行經板橋區環河快速道路時，因不勝酒意恍神竟逆向開下高架，前方車輛見狀趕緊煞車，導致車流卡在匝道處動彈不得。海山警到場發現楊婦酒測值達1.02，楊婦還亂嗆「不得好死」，詢後被依公共危險罪送辦。

據了解，家住土城的65歲楊姓婦人，23日至三重參加友人生日宴，席中楊婦與友人飲酒狂歡後，晚間6時許竟不顧已經喝酒執意開車返家。當楊婦行經板橋區環河快速道路時，因酒意上湧想睡覺，竟駛進上橋匝道欲下高架。行駛在匝道的上橋車輛見狀嚇得緊急煞車，雙方就卡在匝道處動彈不得，使得車流嚴重回堵。

海山警方獲報趕抵，發現楊婦渾身酒氣，還與其他駕駛發生口角，警方對楊婦進行酒測發現她酒測值達1.02嚴重超標，將她依公共危險現行犯逮捕，當警方準備將楊婦帶上警車時，楊婦此時竟還四處亂嗆「不得好死」，警方立即對她實施保護管束，詢後依公共危險罪嫌移送法辦。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

警方對楊婦進行酒測。記者黃子騰／翻攝
警方對楊婦進行酒測。記者黃子騰／翻攝
警方將楊婦移送法辦。記者黃子騰／翻攝
警方將楊婦移送法辦。記者黃子騰／翻攝

酒測 酒駕

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