高雄林園道路拓寬車道變賽道 半夜噪音擾民
高雄市林園區廣應街拓寬後，半夜出現機車騎士跨越雙黃線並行，居民批評將「車道變賽道」，夜裡發出噪音擾人清夢。警方將派員巡查，取締機車是否改裝。
居民夜裡錄下3名機車騎士往來廣應街，3人當中有人沒戴安全帽、其中2輛隔著雙黃線並行。居民將影像貼上地方臉書社團，抱怨「道路拓寬後又把車道變賽道」、「挺擾民的」，希望騎士可以換個場地或者時間。
另有人留言，「沒拓寬前說路窄容易車禍，現在拓寬了，車速都變快了，反而危險」，還有人留言，12月初在林園區石化三路，也遇到凌晨2、3點不開燈、沒戴安全帽又很吵的機車在試車。
林園警分局今天表示，針對民眾反映噪音車輛常出沒區域，警方未接獲相關報案，將根據網傳影像，通知車主到場約制，檢查所騎的機車是否非法改裝致發出噪音，蒐證後將函報環保局，要求車主受檢，還給居民安寧的居住空間。
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