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前考試院長關中司機巷內停車擋道 與鄰居爆衝突互毆

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導

前考試院長關中司機顧姓男子（56歲），日前將車停在關中住處巷弄內，後方的66歲鄰居甘男認為擋到其車輛便按喇叭，雙方發生口角。甘男弟弟聽聞後上前與顧男互毆，造成雙方多處擦挫傷互控。新店警方詢後依傷害及公然污辱罪嫌將3人送辦。

據了解，擔任關中司機的56歲顧姓男子，21日下午5時許開車至新北市新店區關中住處準備載關中出門，顧男將車停在巷弄內後就下車進入關中住處。但因關中住處巷弄狹小，鄰居66歲甘男開車返回認為遭擋便按鳴喇叭，並下車按關中家電鈴。

顧男開門後雙方發生口角，甘男59歲弟弟聽聞後趕緊下樓助陣，與顧男發生肢體衝突，甘男則在旁拉扯勸阻，過程中雙方多處擦挫傷。新店警方獲報趕抵時雙方已無衝突，甘男弟弟額頭瘀傷、顧男下顎撕裂傷、頸部與右手遭抓傷。

事後顧男對甘姓兄弟提告傷害及公然污辱，而甘姓兄弟則分別對顧男提告傷害及公然侮辱，警方詢後將3人函送台北地檢署偵辦。

關中司機顧男開的黑色轎車。記者黃子騰／翻攝
關中司機顧男開的黑色轎車。記者黃子騰／翻攝
甘男駕駛白色轎車進入，因認為被擋與顧男發生衝突。記者黃子騰／翻攝
甘男駕駛白色轎車進入，因認為被擋與顧男發生衝突。記者黃子騰／翻攝

公然侮辱 提告 鄰居 關中

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