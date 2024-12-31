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7旬老翁台東知本溫泉區渡假村泡湯溺水 送醫搶救不治
台東知本溫泉區1間渡假村泡湯池，今傳1名年約70多歲老翁泡湯時，不明原因突然溺水，救生員見狀後下水救援，不過救上來老翁已沒有呼吸心跳，緊急送往醫院急救，經搶救仍宣告不治。事故原因正有警方調查釐清。
警消指出，這起泡湯意外於上午10點多發生，119勤務指揮中心接獲民眾通報，在知本溫泉區有1間渡假村泡湯池傳出有人溺水，立即派遣知本消防分隊前往現場，發現老翁已被人拉上池邊，並施予CPR急救。
救護人員接手後，利用自動心肺復甦機進行搶救，並立即送往台東馬偕醫院。不過，醫院搶救半個小時後，患者仍不治，相關事故發生原因，警方已進一步調查釐清。另呼籲民眾冬天泡湯要隨時注意身體狀況，避免意外發生。
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