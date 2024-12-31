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大馬網紅誤信邊玩邊賺錢 赴台灣淪詐騙車手遭羈押

中央社／ 吉隆坡31日專電

馬來西亞網紅許振文涉嫌赴台充當詐騙車手遭羈押，他在看守所首度與大馬家人視訊通話報平安，並說明是誤信臉書的邊玩邊打工賺錢廣告，結果遭詐騙集團騙去當車手。

馬來西亞民眾近期頻傳遭詐騙集團誘騙赴台擔任車手，馬來西亞彭亨州議會副議長李政賢（Lee ChinChen）多次透過臉書呼籲「天下沒有白吃的午餐」，切莫輕信輕鬆工作就能獲高薪報酬的廣告陷阱。

李政賢今天告訴中央社記者，他日前揭露許振文事件後，短短不到10天陸續接獲6起類似疑遭誘騙到台灣擔任詐騙車手案例。

新海峽時報（New Straits Times）報導，許振文目前被台灣法院裁定羈押彰化看守所，他昨天透過視訊方式與大馬家人通話，說明由於看到社群媒體平台臉書廣告，誤認能邊玩邊打工賺錢而遭詐騙集團誘騙。

許振文透過視訊通話表示，他先被安排赴中國，當「工作」完成後再前往台灣，當他抵達台灣，護照與手機隨即被詐騙集團扣留，只能依照集團提供的工作手機指示取款，還被警告如未服從命令，就無法拿回護照。

他指出，看守所中也有來自越南、緬甸與印度等國家的車手，他們都是被不法集團誘騙。幾乎每週都有4到5人被關進看守所，多半是馬來西亞人。

協助促成許振文與家屬視訊通話的李政賢說，目前遭羈押大馬個案中僅許振文能接見親友，另外一名涉及詐騙案的黎姓青年被限制出境。

馬來西亞民眾遭不法集團詐騙到台灣當車手案件受大馬媒體高度關注，今年8月以來逾百人在台灣被警方逮捕，凸顯詐騙問題嚴重性。

馬來西亞網紅許振文涉嫌赴台充當詐騙車手遭羈押。圖為大馬州議員李政賢（左）協助下，許振文與家屬（右）視訊報平安。（馬來西亞彭亨州議會副議長李政賢提供）中央社
馬來西亞網紅許振文涉嫌赴台充當詐騙車手遭羈押。圖為大馬州議員李政賢（左）協助下，許振文與家屬（右）視訊報平安。（馬來西亞彭亨州議會副議長李政賢提供）中央社

詐騙集團 車手 馬來西亞

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