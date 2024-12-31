大馬網紅誤信邊玩邊賺錢 赴台灣淪詐騙車手遭羈押

馬來西亞網紅許振文涉嫌赴台充當詐騙車手遭羈押，他在看守所首度與大馬家人視訊通話報平安，並說明是誤信臉書的邊玩邊打工賺錢廣告，結果遭詐騙集團騙去當車手。

馬來西亞民眾近期頻傳遭詐騙集團誘騙赴台擔任車手，馬來西亞彭亨州議會副議長李政賢（Lee ChinChen）多次透過臉書呼籲「天下沒有白吃的午餐」，切莫輕信輕鬆工作就能獲高薪報酬的廣告陷阱。

李政賢今天告訴中央社記者，他日前揭露許振文事件後，短短不到10天陸續接獲6起類似疑遭誘騙到台灣擔任詐騙車手案例。

新海峽時報（New Straits Times）報導，許振文目前被台灣法院裁定羈押彰化看守所，他昨天透過視訊方式與大馬家人通話，說明由於看到社群媒體平台臉書廣告，誤認能邊玩邊打工賺錢而遭詐騙集團誘騙。

許振文透過視訊通話表示，他先被安排赴中國，當「工作」完成後再前往台灣，當他抵達台灣，護照與手機隨即被詐騙集團扣留，只能依照集團提供的工作手機指示取款，還被警告如未服從命令，就無法拿回護照。

他指出，看守所中也有來自越南、緬甸與印度等國家的車手，他們都是被不法集團誘騙。幾乎每週都有4到5人被關進看守所，多半是馬來西亞人。

協助促成許振文與家屬視訊通話的李政賢說，目前遭羈押大馬個案中僅許振文能接見親友，另外一名涉及詐騙案的黎姓青年被限制出境。