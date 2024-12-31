二度跟夜市攤商換拖把起爭執 台南婦情緒失控遭警強制送醫

台南有民眾昨在Threads發文指稱，看到有名婦人在大東夜市大鬧，疑因買拖把與攤商發生糾紛，攤商第一次給她換了，數周她又回說壞了，要求退錢遭拒而引發爭執，台南市警一分局據報後到場，婦人仍情緒失控對員警大聲咆哮，經通知消防局119救護人員到場協助，強制送醫。

市警一分局東門所所長陳宗鑫說，本案發生於昨晚6時許，影片中女子因於12月中旬及當晚至大東夜市與同一攤商發生購物糾紛，雙方爆發爭執。該名女子在現場情緒失控，持續大聲咆哮不止。

而員警據報後到場查處並多次勸阻，該女子仍情緒失控對員警大聲咆哮，隨後警方通知消防局119救護人員到場協助，將女子強制送醫，並聯絡其家屬協助處理。