聽新聞
0:00 / 0:00
影／彰化祖父抱1歲孫女過馬路 他開車未禮讓還撞飛祖孫
彰化縣芬園鄉林姓男子昨天傍晚抱著1歲孫女過馬路時，遭陳姓男子駕車撞傷送醫，幸好祖孫都沒有生命危險，警方將依道路交通管理處罰條例開罰，可處7200以上36000元罰鍰，因致人受傷，並吊扣駕照1年，被害人也可以提過失傷害告訴。
警方調查，60歲林姓男子昨天傍晚6時04分許，抱著1歲孫女、牽著狗， 行經芬園鄉溪頭村彰南路1段與員草路1段路口，沿著斑馬線走了過半時，被40歲陳姓男子駕駛轎車左轉撞及，林男噴飛約3公尺，手中抱著的孫女跌落地面，林不顧傷勢，急忙起身將孫女抱起。
消防局救護車據報抵達，將祖孫送往南投草屯佑民醫院治療，林男手腳骨折、孫女則則留院觀察，幸好都沒有生命危險。
肇事陳姓男子酒測值0，他向警方表示，當時綠燈剛起步，看到對向車道剛好沒車，便加速左轉，駛至接近行人穿越道時，才注意到有行人在行走，因煞車不及撞上行人。
彰化警分局表示，陳男未禮讓行經行人穿越道的行人，導致行人受傷，依道路交通管理處罰條例第44條第四項告發，可處7200以上36000以下罰鍰，因致人受傷，並吊扣駕照1年。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言