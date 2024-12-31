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影／彰化祖父抱1歲孫女過馬路 他開車未禮讓還撞飛祖孫

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導

彰化縣芬園鄉林姓男子昨天傍晚抱著1歲孫女過馬路時，遭陳姓男子駕車撞傷送醫，幸好祖孫都沒有生命危險，警方將依道路交通管理處罰條例開罰，可處7200以上36000元罰鍰，因致人受傷，並吊扣駕照1年，被害人也可以提過失傷害告訴。

警方調查，60歲林姓男子昨天傍晚6時04分許，抱著1歲孫女、牽著狗， 行經芬園鄉溪頭村彰南路1段與員草路1段路口，沿著斑馬線走了過半時，被40歲陳姓男子駕駛轎車左轉撞及，林男噴飛約3公尺，手中抱著的孫女跌落地面，林不顧傷勢，急忙起身將孫女抱起。

消防局救護車據報抵達，將祖孫送往南投草屯佑民醫院治療，林男手腳骨折、孫女則則留院觀察，幸好都沒有生命危險。

肇事陳姓男子酒測值0，他向警方表示，當時綠燈剛起步，看到對向車道剛好沒車，便加速左轉，駛至接近行人穿越道時，才注意到有行人在行走，因煞車不及撞上行人。

彰化警分局表示，陳男未禮讓行經行人穿越道的行人，導致行人受傷，依道路交通管理處罰條例第44條第四項告發，可處7200以上36000以下罰鍰，因致人受傷，並吊扣駕照1年。

彰化縣芬園鄉林姓男子昨天傍晚抱著1歲孫女過馬路時，遭陳姓男子駕車撞傷送醫，幸好祖孫都沒有生命危險。圖／警方提供
彰化縣芬園鄉林姓男子昨天傍晚抱著1歲孫女過馬路時，遭陳姓男子駕車撞傷送醫，幸好祖孫都沒有生命危險。圖／警方提供
彰化縣芬園鄉林姓男子昨天傍晚抱著1歲孫女過馬路時，遭陳姓男子駕車撞傷送醫，幸好祖孫都沒有生命危險。圖／警方提供
彰化縣芬園鄉林姓男子昨天傍晚抱著1歲孫女過馬路時，遭陳姓男子駕車撞傷送醫，幸好祖孫都沒有生命危險。圖／警方提供

行人 車禍 車道

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