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高雄左營廟會遶境爆衝突 騎士疑遭利器架脖子

聯合報／ 記者林保光／高雄即時報導

高雄市左營蓮池潭周遭廟宇舉辦遶境活動，到左營區新庄地區，疑參與活動的男子騎機車與另夥人起糾紛，網傳騎車男子疑遭毆打，並拿利器架脖子，警方正追查滋事者查明全案中。

網傳左營遶境活動中，1名騎機車男子被「仇家」攔下，約4名男子圍住機車騎士，指著騎士責罵，還不准旁人錄影；網路流傳，騎士遭毆打還被利器架脖子。

左營警分局今天表示，經查訪影片中騎車騎士姚姓男子（18歲），姚稱，昨天下午3時許他在左營區新上街，不慎騎機車壓到其中1男子的腳才發生口角，雙方有推擠動作，他沒受傷，後來雙方和解離去。警方表示，將持續追查當事人，並調閱現場監視器影像，還原真相，查明有無持刀械情事，依法偵辦。

高雄左營廟會昨遶境疑衝突， 機車騎士遭對方責罵動手，網傳他疑遭利器架脖子。圖／擷取自社會事新聞影音
高雄左營廟會昨遶境疑衝突， 機車騎士遭對方責罵動手，網傳他疑遭利器架脖子。圖／擷取自社會事新聞影音
高雄左營廟會昨遶境疑衝突， 機車騎士遭對方責罵動手，網傳他疑遭利器架脖子。圖／擷取自社會事新聞影音
高雄左營廟會昨遶境疑衝突， 機車騎士遭對方責罵動手，網傳他疑遭利器架脖子。圖／擷取自社會事新聞影音

機車騎士 監視器 遶境 高雄市

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