高雄左營廟會遶境爆衝突 騎士疑遭利器架脖子

高雄市左營蓮池潭周遭廟宇舉辦遶境活動，到左營區新庄地區，疑參與活動的男子騎機車與另夥人起糾紛，網傳騎車男子疑遭毆打，並拿利器架脖子，警方正追查滋事者查明全案中。

網傳左營遶境活動中，1名騎機車男子被「仇家」攔下，約4名男子圍住機車騎士，指著騎士責罵，還不准旁人錄影；網路流傳，騎士遭毆打還被利器架脖子。