跨年衝武嶺看日出 新竹男大生騎車碰撞違停拖吊車身亡

台1線137公里位在苗栗縣通霄鎮五北里路段，昨午發生一起死亡車禍；一名21歲施姓男大生，騎機車行經事故地點時與1輛違停拖吊車發生碰撞，施男當場慘摔頭部重創，送醫後仍宣告不治，檢警今天上午相驗釐清死因與肇責。

據了解，家住苗栗竹南的施男，目前就讀新竹縣某科技大學，昨午與另名同學相約，下課後分騎機車從新竹出發南下，準備前往南投武嶺跨年看日出。

同學稱說，當時他車速較慢騎在後方，不清楚為何會撞上路肩拖吊車。51歲的賴姓拖救車駕駛則稱說，路過時臨停與修車廠友人打招呼聊天，也沒想到會釀禍。

警方初步調查，昨下午4點多施男騎機車沿台1線北往南行駛，疑似逆光未能注意前方車況，不慎撞擊違規停放在機慢車優先道的拖吊車而釀悲劇。施男無酒精反應，拖吊車違停機慢車優先道，今天將相驗釐清確切肇事原因及死因，賴男則被依過失致死罪嫌移送偵辦。