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女移工公車上遺失手機 東勢警載她到客運站上公車找到手機

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

一名印尼籍女移工昨天在公車上遺失手機，台中東勢警分局員警載她到公車總站，在公車上找回手機，女移工道謝並稱讚台灣警察真好。

昨天中午12時30分，3名外籍女子神情慌張走進東勢分局土牛派出所，一名女子阿蒂比手畫腳向警方表示她的手機掉在剛剛搭乘的豐原客運公車上，急忙下車所以沒記到搭乘公車的車號，且語言不通也不知如何聯繫客服和司機，只好求助警方。

土牛派出所警員胡惠琦了解狀況後，先確認女子搭車的方向及下車時間地點，再協助聯繫豐原客運客服中心通知該車司機，手機掉落位置隱密不好找，警員主動提議將3名女子載往豐原客運東勢總站待公車進站，以便女子們在確切遺失位置上尋找手機，果然在公車上發現遺失手機。

3名外籍女子對於台灣警方的熱心及協助深受感動，頻頻向警方表示感謝，移尼籍女子見手機失而復得，直喊台灣警察真好。

一名女移工在公車上遺失手機，台中東勢警分局員警載她到公車總站，在公車上找回手機。圖／警方提供
一名女移工在公車上遺失手機，台中東勢警分局員警載她到公車總站，在公車上找回手機。圖／警方提供

公車 客服 豐原

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