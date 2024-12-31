男大生騎士疑逆光撞車亡 違停拖吊車駕駛遭送辦

施姓男大生騎機車欲前往南投武嶺，行經台1線苗栗通霄路段，疑因逆光不慎撞及停在路邊的拖吊車，頭部重創不治。警方今天指出，拖吊車駕駛因違規停車，依過失致死罪嫌送辦。

苗栗縣警察局通霄分局表示，施姓男子昨天下午4時許騎普通重型機車，沿台1線北往南方向行駛至137公里通霄路段時，疑似因逆光未能注意前方車況，不慎撞擊違規停放在機慢車優先道之拖吊車，經送醫急救後宣告不治。

附近居民指出，當時與朋友在路旁，聽到拖吊車後方傳來「碰」的一聲，隨即上前查看，發現機車騎士連人帶車橫倒在馬路上，騎士雖然有戴安全帽，但可能因為撞擊力道猛烈，頭部不斷有大量鮮血冒出，第一時間趕緊叫救護車。

警方調查，死者為就讀新竹一所科技大學的21歲施姓學生，原本和友人相約各自騎機車前往南投武嶺，不料，中途發生車禍事故。

拖吊車賴姓駕駛（51歲）當時在路旁與人聊天，並沒有執行作業，屬於違規併排停車，除依法舉發開罰新台幣2400元之外，也以涉嫌刑法過失致死罪嫌，移送苗栗地檢署偵辦。

通霄分局指出，初步了解雙方駕駛均無飲酒情形，詳細肇事責任尚待釐清。呼籲民眾務必遵守交通規則，違規停車會造成其他用路人視線死角，如因而發生事故，行為人須面臨刑事及民事責任，請民眾切勿因貪圖一時方便，害人害己。