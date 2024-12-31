快訊

真實人生／芭蕾女伶變傳統妻子 農場8寶媽吸粉2200萬

以為是Logo！新人看到實體1物驚「真的是儲存按鈕」 資深同事見狀都哭了

M1A2開箱／燃氣渦輪引擎、光膛砲 存活率增不當鐵棺材

燒了10小時！苗栗市西山公墓火災疑似人為、警查公危

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導

苗栗市西山公墓雜草火災，29日中午12點燒到晚上10點，一度逼近社區住宅，警消初步調查懷疑是人為放火燒垃圾釀災，並循線追查行為人涉嫌公共危險罪嫌嚴辦。

苗栗縣政府消防局29日中午12點左右接獲報案，西山公墓發生雜草火災，出動苗栗分隊6車、28人灌救，現場多點起火，因地形難以接近，消防人員在西山公墓，及台灣中油公司探採研究所附近，布水線控制火勢。

雜草持續燃燒，29日傍晚5點半左右，火勢一度逼近國家花園社區，火光照亮暗空，遠望有如一條火龍，相當嚇人，苗栗市長余文忠等人都社區關心，消防人車布水線警戒，還好沒有波及社區，這場火災直到29日晚上10點熄滅，延燒面積約1萬坪，

消防人員會同縣府環保局及警方勘察，西山公墓北側產業道路旁發現燃燒家庭垃圾的殘跡，研判因風大蔓延起火，翻找到車籍相關資料、牌照及燃料稅繳稅單據，警方循線調閱監視器調查，西山公墓這起雜草火災燒了10個小時，引起縣長鍾東錦重視，指示嚴查放火燒垃圾行為人公共危險罪嫌。

苗栗市西山公墓雜草火災一燒10個小時，一度逼近社區住宅，消防及警方將嚴查疑似放火燒垃圾的公共危險刑責。圖／苗栗縣政府消防局提供
苗栗市西山公墓雜草火災一燒10個小時，一度逼近社區住宅，消防及警方將嚴查疑似放火燒垃圾的公共危險刑責。圖／苗栗縣政府消防局提供

公墓 火災 苗栗市

延伸閱讀

苗栗今年取締噪音最吵 苗栗市中正路110.2分貝居冠

連鎖餐廳分店員工換瓦斯釀火災觸法 獲緩起訴處分

影／金門陽明湖田野火災逾3千公尺 空拍機監控協助滅火

天氣變冷！自助加油前「1動作」不能省 最嚴重恐釀火災

相關新聞

燒了10小時！苗栗市西山公墓火災疑似人為、警查公危

苗栗市西山公墓雜草火災，29日中午12點燒到晚上10點，一度逼近社區住宅，警消初步調查懷疑是人為放火燒垃圾釀災，並循線追...

林口曳引車變換車道碰撞微型電動車 女騎士遭輾過慘死輪下

新北市林口區今天上午發生死亡車禍。52歲葉男駕駛曳引車沿文化北路行駛，於向右變換車道時與同向騎乘微型電動車的33歲越南籍...

台南新市汽機車擦撞後起火全面燃燒 駕駛逃出騎士送醫

台南市新市區國際路、台1線路口上午將近9點時一輛汽車與機車擦撞，機車騎士倒地後汽車突然起火，火勢猛烈，消防員到場時汽車已...

北市文山警建功 巡邏各逮涉案全台14詐、17竊通緝犯

台北市文山二警分局興隆派出所日前執行巡邏勤務，4天內接連查獲分別遭14處及15處各地法院、地檢通緝的詐欺通緝犯與竊盜通緝...

影／台中阿伯徒步橫越文心路 機車騎士直衝撞上釀兩傷

台中市六旬劉姓老翁在今天凌晨行經西屯區文心路時，沒走行人穿越道，直接橫越道路，當時綠燈直行的劉姓機車騎士反應不及，直接撞...

影／台灣大道轎車突左轉 直行機車撞上噴飛幸輕傷

台中市西屯區台灣大道、永福路在前天下午發生一起轎車與機車的事故，機車騎士手腳擦挫傷送醫，社群媒體流出當時碰撞時的影像，轎...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。