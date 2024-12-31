燒了10小時！苗栗市西山公墓火災疑似人為、警查公危

苗栗市西山公墓雜草火災，29日中午12點燒到晚上10點，一度逼近社區住宅，警消初步調查懷疑是人為放火燒垃圾釀災，並循線追查行為人涉嫌公共危險罪嫌嚴辦。

苗栗縣政府消防局29日中午12點左右接獲報案，西山公墓發生雜草火災，出動苗栗分隊6車、28人灌救，現場多點起火，因地形難以接近，消防人員在西山公墓，及台灣中油公司探採研究所附近，布水線控制火勢。

雜草持續燃燒，29日傍晚5點半左右，火勢一度逼近國家花園社區，火光照亮暗空，遠望有如一條火龍，相當嚇人，苗栗市長余文忠等人都社區關心，消防人車布水線警戒，還好沒有波及社區，這場火災直到29日晚上10點熄滅，延燒面積約1萬坪，