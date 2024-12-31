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林口曳引車變換車道碰撞微型電動車 女騎士遭輾過慘死輪下

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導

新北市林口區今天上午發生死亡車禍。52歲葉男駕駛曳引車沿文化北路行駛，於向右變換車道時與同向騎乘微型電動車的33歲越南籍移工阮女發生碰撞，阮女人車倒地遭輾過當場死亡。葉男酒測值為0，詢後將依過失致死罪送辦，車禍原因仍待調查。

據了解，林口警方今天上午6時許接獲報案，在文化北路一段發生車禍。警方趕抵現場發現1名騎乘微型電動車的女騎士連人帶車被壓在曳引車下明顯死亡。經查肇事的曳引車駕駛葉男當時沿林口區文化北路一段中間車道往忠孝三路方向行駛，於向右變換車道時與同向直行騎乘微型電動車的越南籍移工阮女發生碰撞，阮女被輾過當場死亡。

警方對葉男進行酒測，發現他酒測值為0，警方已聯絡阮女公司主管協助通知阮女家屬來台處理後事，全案將調閱監視器釐清詳細案發狀況，葉男詢後將依過失致死罪偵辦，並報請新北地檢署相驗。

救護人員到場發現阮女已明顯死亡。記者黃子騰／翻攝
救護人員到場發現阮女已明顯死亡。記者黃子騰／翻攝
肇事的曳引車停在現場等待警方採證。記者黃子騰／翻攝
肇事的曳引車停在現場等待警方採證。記者黃子騰／翻攝

曳引車 死亡 移工 車禍 電動

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