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北市文山警建功 巡邏各逮涉案全台14詐、17竊通緝犯

聯合報／ 記者廖炳棋／台北即時報導

台北市文山二警分局興隆派出所日前執行巡邏勤務，4天內接連查獲分別遭14處及15處各地法院、地檢通緝詐欺通緝犯與竊盜通緝犯各1名，兩名嫌犯涉案遍布近乎全台灣，今年底前終於栽在警方手上。

警方12日下午在興隆路二段巡邏時，發現余姓男子形跡可疑，上前盤查，發現是逃匿許久的58歲余姓詐欺通緝犯，他身上一共背有14條通緝。

同所另一組巡邏員警，16日凌晨在仙岩路一帶巡邏時，眼尖發現一名男子在路旁停放車輛徘徊，東張西望形跡可疑，警方懷疑他有行竊意圖上前盤查，發現是42歲蕭姓男子，因犯起多項竊盜案身上共有17條通緝。

余嫌被警方攔查時，警方問他既然知道被通緝，怎麼不向司法單位報到執行？余嫌辯稱自己不住在戶籍地，想已沒有看到司法文書為辯解，但警方立即反問你都知道自己被通緝，余嫌啞口無言。蕭嫌則坦然說，既然被警方攔到，他就認了。

警方指出，余嫌及蕭嫌分別自2023年3月及2024年7月，包括台灣北、中、南及金門院、檢，分別發布14案及17案的通緝逃犯，涉案全台，警方依程序將該兩名男子逮捕並移送偵辦。

蕭姓慣竊被警方攔查，被查出身上有17條通緝。記者廖炳棋/翻攝
蕭姓慣竊被警方攔查，被查出身上有17條通緝。記者廖炳棋/翻攝
余姓男子被警方攔查，被查出身上有15條詐欺通緝。記者廖炳棋/翻攝
余姓男子被警方攔查，被查出身上有15條詐欺通緝。記者廖炳棋/翻攝

司法 竊盜 詐欺 通緝

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