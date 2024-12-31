北市文山警建功 巡邏各逮涉案全台14詐、17竊通緝犯

台北市文山二警分局興隆派出所日前執行巡邏勤務，4天內接連查獲分別遭14處及15處各地法院、地檢通緝的詐欺通緝犯與竊盜通緝犯各1名，兩名嫌犯涉案遍布近乎全台灣，今年底前終於栽在警方手上。

警方12日下午在興隆路二段巡邏時，發現余姓男子形跡可疑，上前盤查，發現是逃匿許久的58歲余姓詐欺通緝犯，他身上一共背有14條通緝。

同所另一組巡邏員警，16日凌晨在仙岩路一帶巡邏時，眼尖發現一名男子在路旁停放車輛徘徊，東張西望形跡可疑，警方懷疑他有行竊意圖上前盤查，發現是42歲蕭姓男子，因犯起多項竊盜案身上共有17條通緝。

余嫌被警方攔查時，警方問他既然知道被通緝，怎麼不向司法單位報到執行？余嫌辯稱自己不住在戶籍地，想已沒有看到司法文書為辯解，但警方立即反問你都知道自己被通緝，余嫌啞口無言。蕭嫌則坦然說，既然被警方攔到，他就認了。