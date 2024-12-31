詐騙管道前5名臉書居第一 假投資詐騙高達3成假網拍也有1成半
全台詐騙案件攀升，台中市豐原警分局今年1月至12月25日共受理1997件詐騙案，假投資詐騙有619件佔31%最多，而行騙管道發生最多的前5名，分別為臉書、LINE、IG、假網頁、電話。
豐原警分局今年至今受理1997件詐騙案，假投資詐騙共有619件佔31%、假網拍詐騙共312件佔15.6%、假冒名義詐騙共151件佔7.56%、虛擬遊戲點數詐騙57件佔2.85%、簡訊連結詐騙共37件佔1.85%，其中假網拍被害人年齡層落在18至39歲，其餘被害人在24至64歲間。
豐原區一黃姓婦人想學習投資股票，在臉書上搜尋相關訊息，點擊連結加入自稱為「知名媒體工作者」張姓助理LINE帳號，介紹股票平台稱可觀看獨家資訊，並要求黃女下載投資APP加入會員，之後由「營業員」、「假張姓助理」以假投資話術繼續行騙，黃女不疑有他以「面交」方式5次及「臨櫃匯款」方式3次，後續因要求獲利出金屢遭拒絕，始驚覺遭詐騙，方至所報案，損失共計168萬元。
豐原警分局於113年度下半年辦理「畫出真相•戳破詐騙」反詐騙繪圖徵稿活動獲得學生踴躍投稿，於葫蘆墩文化中心展出入選作品。
為加強反詐宣導，豐原警分局結合反詐騙繪圖學生作品，搭配近年來高發詐騙手法及溫馨防詐提醒短句，與知名精品咖啡品牌聯名推出「打詐耳掛式咖啡包」，共有10款不同造型設計，更推出精美禮盒包裝，讓民眾在沖泡享受咖啡香的同時，提神也提醒民眾慎防掉入詐騙集團各類的陷阱圈套。
豐原警分局長林大為表示，今年將結束，今年度截至目前為止豐原分局已成功阻詐1億1387萬元，成功守住市民得來不易的積蓄；此次針對民眾較容易受騙上當的數種詐騙手法，製作豐原分局獨具特色的「打詐提神咖啡包」，以別出心裁的方式提醒民眾慎防詐騙。
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