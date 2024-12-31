新北離奇車禍 女子騎電動機車衝撞路邊貨車不治、車頭削掉一半
新北市新莊區今天清晨發生死亡車禍。41歲謝女清晨5時許騎乘電動機車，沿新莊區五工一路往五權路方向行駛時，不明原因撞擊路邊停車格停放的小貨車後倒地。救護人員到場發現謝女已無呼吸心跳，送醫急救後仍宣告不治，車禍原因仍待調查。
據了解，這起車禍發生在今天清晨5時許，新莊警方接獲報案在五工一路與五權一路口有車禍事故。警方及救護人員到場後，發現1輛電動機車撞擊路邊停車格停放的小貨車車尾，巨大的撞擊力導致電動機車車頭被削掉一半，零件四散噴飛嚴重毀損，41歲謝姓女騎士倒臥在地已無呼吸心跳。
救護人員立即將謝女送往衛福部台北醫院急救，但謝女經急救後仍因傷重宣告不治。警方目前已請醫院進行抽血釐清謝女是否酒駕，車禍發生原因仍待後續調查釐清。
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