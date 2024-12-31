人渣！淫狼假扮提供食宿 誘女街友入公廁禁錮並多次性侵

示意圖，非新聞當事者。圖片來源／ingimage 每個無家者都有不同難處，就算不幫助，也不要傷害，否則實在天理所容！台灣1名男子聲稱要向女街友提供食宿，將她誘入男廁廁格，禁錮2個多小時內多次性侵，強行脫去其衣物進行猥褻，其後對她做出強姦、強行肛交及指侵等性侵，事後還整天跟蹤她。

女街友向路人求助時，男子更以粗暴方式將她拉走，幸好路人堅持繼繼報警揭發事件，涉案男子近日因強制性交罪成被判監7年4個月。

誘女街友入公廁性侵

案情指，王姓犯人和受害人A女同為台北火車站附近的街友。案發於2022年12月某日凌晨，王男向A女搭訕，聲稱可提供食物及安置場所，將對方誘至大安區的大安森林公園，在當天凌晨3時23分至5時45分之間，他將A女引入男廁廁格內性侵。

禁錮2個多小時 強姦及強行肛交

A女被帶入男廁後不斷掙扎，王男不顧其意願，強行脫掉其衣物上下其手，強吻A女胸部，繼而對她實施強姦、強行肛交並指侵。王男放縱獸慾後離開男廁，但仍不停跟蹤A女。同日晚上9時，A女向途經公園的路人求救，請對方幫手報案，詎料王男上前以粗暴方式拉走A女。幸好路人堅持繼續報警，警方趕到現場制止，經調查後揭穿內情。

受害人有輕度身心障礙

王男高中畢業，曾任職餐飲，他被捕後對罪行直認不諱，調查人員又發現A女有輕度身心障礙，有明顯心智缺陷，控告王男對心智缺陷之人犯強制性交罪、強制罪等。

案件近日審理，法官批評王男是利用受害人心智缺陷，為一己私慾強制性交，未尊重他人性自主權，足見他的法紀觀念淡薄。A女事後身心受創，但法官念及王男被捕後直認罪行，考慮到他有表達調解意願，但無調解能力，決定判監7年4個月，另外強制罪部份判2個月，後者可易科罰金（以罰金替代刑期）。

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文章授權轉載自《香港01》