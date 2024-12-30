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桃園8旬婦搭小黃報錯路「繞圈子」被趕下車 警路過暖心伸援

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導

桃園市大園區一名83歲趙姓老婦昨下午從大園市區搭計程車返家，但老婦不記得住家地址，一路上僅以口頭向司機指引方向，途中卻不小心報錯路線，讓司機覺得在繞圈子，便與老婦發生口角請她下車，巡邏員警見狀上前排解糾紛，後續也協助將老婦平安護送返家。

大園分局大園派出所警方昨下午5點多巡邏行經和平西路與中山南路口時，看見路邊有計程車司機與乘客發生口角爭執，員警見狀立即上前關心。

司機向員警表示，老婦人在市區招手攔車，上車後卻無法明確說出住家地址，一路上僅以口頭及手勢指引方向，說得不清不楚，中途又多次報錯路線，導致他拐彎繞路，開了10多分鐘還在市區兜圈浪費時間，無奈之下只好請老婦下車。

老婦雖無法說出住家地址，但仍可說出自己的年籍資料並出示身分證件，員警查詢戶役政系統後得知老婦住在南和路上，距離約4公里左右，員警見老婦提著許多東西，擔心她在路邊叫不到車，便決定好人做到底，護送老婦返回住處，老婦對於警方的熱心協助，深深表示感謝。

桃園市大園區83歲趙姓老婦昨搭小黃返家，口頭指引司機方向卻報錯路，2人發生口角，巡邏員警見狀上前排解糾紛。記者周嘉茹／翻攝
桃園市大園區83歲趙姓老婦昨搭小黃返家，口頭指引司機方向卻報錯路，2人發生口角，巡邏員警見狀上前排解糾紛。記者周嘉茹／翻攝

老婦 計程車司機 警察

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