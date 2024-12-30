桃園8旬婦搭小黃報錯路「繞圈子」被趕下車 警路過暖心伸援

桃園市大園區一名83歲趙姓老婦昨下午從大園市區搭計程車返家，但老婦不記得住家地址，一路上僅以口頭向司機指引方向，途中卻不小心報錯路線，讓司機覺得在繞圈子，便與老婦發生口角請她下車，巡邏員警見狀上前排解糾紛，後續也協助將老婦平安護送返家。

大園分局大園派出所警方昨下午5點多巡邏行經和平西路與中山南路口時，看見路邊有計程車司機與乘客發生口角爭執，員警見狀立即上前關心。

司機向員警表示，老婦人在市區招手攔車，上車後卻無法明確說出住家地址，一路上僅以口頭及手勢指引方向，說得不清不楚，中途又多次報錯路線，導致他拐彎繞路，開了10多分鐘還在市區兜圈浪費時間，無奈之下只好請老婦下車。