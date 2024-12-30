影／清水建物大火！燃燒面積330平方公尺 3公里外台中港都見濃煙

台中市清水區一間建物今晚發生大火，屋內存放的外燴器具和保麗龍燃燒，火勢猛烈，遠在3公里外台中港都可看到火煙，火勢晚上已撲滅，無人員傷亡。

台中市消防局今晚5點44分受理報案，中市清水區臨港路五段有住宅火警，派遣第四大隊、轄區清水分隊等共計7個單位，出動各式消防車20輛、消防人員40人，由組長陳品羲擔任指揮官。

消防隊員到場時，建物已陷人火海，現場是一層樓磚造鐵皮構造建物起火燃燒，主要燃燒屋內存放之外燴器具、桌椅及保麗龍等雜物，火勢晚上6點18分控制、42分撲滅，無人員傷亡，燃燒面積330平方公尺，起火原因由火調人員調查中。