聽新聞
0:00 / 0:00
影／清水建物大火！燃燒面積330平方公尺 3公里外台中港都見濃煙
台中市清水區一間建物今晚發生大火，屋內存放的外燴器具和保麗龍燃燒，火勢猛烈，遠在3公里外台中港都可看到火煙，火勢晚上已撲滅，無人員傷亡。
台中市消防局今晚5點44分受理報案，中市清水區臨港路五段有住宅火警，派遣第四大隊、轄區清水分隊等共計7個單位，出動各式消防車20輛、消防人員40人，由組長陳品羲擔任指揮官。
消防隊員到場時，建物已陷人火海，現場是一層樓磚造鐵皮構造建物起火燃燒，主要燃燒屋內存放之外燴器具、桌椅及保麗龍等雜物，火勢晚上6點18分控制、42分撲滅，無人員傷亡，燃燒面積330平方公尺，起火原因由火調人員調查中。
火煙竄升，遠在3公里外台中港區都可看到，台中港務消防隊一度詢問台中市消防局是否需要支援人車搶救。
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言