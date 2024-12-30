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影／他開租賃車突然逆向對撞 驚險一瞬間巨大撞擊聲
台中市沙鹿區今天發生驚險車禍，男子開車突然逆向衝進對向車道與另一輛車對撞，巨大撞擊聲讓附近駕駛嚇一跳，警方對二名駕駛酒測都無酒精反應，二名傷者送醫，警方將調查肇事原因。
許多駕駛人今天經過沙鹿區台灣大道車禍現場前，看到二車對撞車禍都很驚訝，猜測當時撞擊過程一定很驚悚。
台中市清水警分局調查，今天中午1時57分在沙鹿區台灣大道六段1032號前，39歲洪姓男子駕駛租賃轎車沿台灣大道六段北往南方向行駛快車道，不明原因逆向駛入對向車道，與對向57歲王姓男子駕駛轎車發生碰撞，雙方駕駛皆受傷送醫救治，傷勢均無大礙，駕駛均無酒駕情事，相關肇事責任將依規定蒐證調查後移請台中市警局交通警察大隊分析研判。
警方表示，洪男逆向駛入對向車道部分，將依據道路交通管理處罰條例第45條第1項第3款不依規定駛入來車道，處600以上1800元以下罰鍰；警方呼籲駕駛人行駛道路應遵守標誌、標線及務必注意車前狀況，以維護用路人生命財產安全。
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