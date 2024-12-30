苗栗男考駕照前夕上路練習出事 駕車暴衝撞破小7玻璃

苗栗縣一名邱姓社會新鮮人，原定今天要考汽車駕照，熟料昨午由母親陪同開車上路練習途中，緩緩開進路旁一間超商停車格要停車時，一時誤踩油門導致車輛暴衝直接撞破超商落地窗，幸未釀人員傷亡。

據了解，肇事的25歲邱姓男子剛入職場不久，正在準備要考汽車駕照並排定今天考照，因此趁昨天周日例休，下午3點左右由母親陪同駕駛自家轎車上路練習，行經頭份市永貞路時，見前方路旁有超商欲臨停休息，車輛緩緩駛進停車格後，邱男疑操作失誤，瞬間誤將油門當煞車，導致車輛往前暴衝而撞進超商。

事發後，獲報到場處理的警員還一度協助超商工作人員打掃一地的碎玻璃；有民眾PO網「第一次親眼目睹有人開車把711玻璃撞破，警察人真好還幫忙掃地！」