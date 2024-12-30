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木柵警阻愛情詐騙 七旬翁險遭奪百萬存款

聚傳媒／ 特約記者陳欣如報導

照片取自臺北市政府
照片取自臺北市政府
北市文山第一分局木柵派出所日前接獲轄內第一銀行通報，稱有一名年約71歲陳姓老翁(下稱陳翁)欲提領大筆款項，疑似遭詐騙。謝員聞訊迅即趕抵現場，並耐心與陳翁交談後，發現其在LINE上結識一名自稱香港女性的網友，對方以甜言蜜語博取信任，再以「匯款逃稅」為由，要求陳翁提領新臺幣146萬元存至其他帳戶以協助處理港幣35萬元的「手續問題」。

文山第一分局表示，在陳翁深信不疑準備匯款時，所幸行員機警及時察覺報警協助，嗣經員警及行員細心解說此類假交友詐騙的常見手法，並以案例佐證，成功打消其疑慮，使其驚覺險遭詐騙。陳翁對警方及行員積極、細心、專業的勸說攔阻，守護民眾財產安全深表感激。

文山第一分局呼籲，假交友詐騙屢見不鮮，詐騙者通常以愛情為幌子誘騙受害人匯款，並要求保密。民眾如遇有可疑情況，可立即撥打110或165反詐騙專線向警察機關求證，避免受騙。

聚傳媒

北市 成功 詐騙

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