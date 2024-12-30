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韓國正妹高雄看耶誕燈丟手機 韓劇迷女警接招讓她喜出望外
高市中央公園展出耶誕饗宴，有高26公尺的燈樹等展示，成民眾打卡聖地；一名韓國正妹27日晚間和友人逛燈區丟了手機，民眾拾獲送交警方，後正妹用友人手機撥打時，接電話剛好是韓劇迷女警，當場以韓文應答，讓韓妹喜出望外，成功尋回手機。
新興警分局在中央公園耶誕饗宴展示區派駐機動派出所，因應交通及治安狀況；27日晚間，一名韓籍正妹和友人逛燈區及市集，太過入迷，手機從口袋掉落不自知；所幸有民眾拾獲手機送交至機動派出所。
韓妹丟了手機，心急如焚，先用友人手機撥打自己手機，當時機動派出所的巡官陳琪蓉正視著解手機密碼看是否能找到失主，電話突然響起，一名女生講了一連串的韓文，陳琪蓉愣了一下，所幸因自己是韓劇迷，學過基礎韓文，和對方溝通後，得知手機失主原來是來台觀光的韓妹。
韓妹聽到接電話者是會講韓文的警察，喜出望外，陳琪蓉後來請韓妹到機動派出所領回手機，韓妹稱讚台灣警察很厲害。
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