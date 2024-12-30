影／扯！台中公車無視紅燈險撞機車 生死一瞬畫面曝光

台中市公車日前才發生撞死女大生事故，今天又有用路人直擊，一輛台中客運公車行經英才路、向上北路時闖紅燈，差點撞上一名綠燈通行的機車騎士，讓人捏把冷汗，全程都被後方轎車的行車記錄器拍下，發布到臉書社群，第一警分局表示，此案未接獲檢舉，不過影像中行為已違反，最高可罰5400元，將依法告發。

第一警分局表示，今天有網友在臉書社群「爆料公社」，發布一段行車記錄器影片，影片中一輛台中客運的公車今早行經西區英才、向上北路口時闖紅燈，還險些擦撞綠燈直行的一名機車騎士，不過經查，此起交通違規案，未接獲民眾報案、檢舉。

一分局指出，經檢視相關影像，該輛公車已有違規行為，依道交條例規定，行經有燈光號誌管制的交岔路口闖紅燈，可處1800元以上5400元以下罰鍰，將依影片上顯示時間及車號，調閱監視器畫面查明行為人身分據以開罰。