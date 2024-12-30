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疑忘拉手煞車...垃圾車未熄火往後滑行 後方車慘遭撞擊

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導

桃園市八德區大明街昨下午2時許，一名52歲陳男駕駛垃圾車停放在路邊，疑似車輛未拉手煞車突然往後滑行，一路滑到車道中間撞擊後方小客車，所幸僅有車門毀損，無人傷亡，經警方調查陳男無酒駕，後續肇事原因須待釐清。

八德交通分隊指出，昨下午2時38分在八德區大明街與公園路口，52歲陳男駕駛大貨車停放於公園路上，車輛未熄火狀態往後滑行，撞擊後方停等紅燈由21歲高姓男子駕駛的小客車，造成小客車車門毀損，所幸無人受傷。

事發當下後方車輛全程目睹，駕駛及乘客在車上不斷呼叫，頻頻按喇叭警示前車，隨後陳男發現後立即衝出馬路去攔車；警方針對雙方當事人經呼氣酒測值均為零，詳細肇事原因尚待釐清。警方呼籲車輛停放應確實檢視煞車穩妥，以維護道路交通安全。

桃園市八德區大明街昨下午一輛垃圾車停放在路邊，疑未拉手煞車往後滑行撞擊車道小客車，所幸僅有車門毀損，無人傷亡。記者周嘉茹／翻攝
桃園市八德區大明街昨下午一輛垃圾車停放在路邊，疑未拉手煞車往後滑行撞擊車道小客車，所幸僅有車門毀損，無人傷亡。記者周嘉茹／翻攝
桃園市八德區大明街昨下午2時許，一名52歲陳男駕駛垃圾車停放在路邊，疑似車輛未拉手煞車突然往後滑行，一路滑到車道中間撞擊後方小客車。記者周嘉茹／翻攝
桃園市八德區大明街昨下午2時許，一名52歲陳男駕駛垃圾車停放在路邊，疑似車輛未拉手煞車突然往後滑行，一路滑到車道中間撞擊後方小客車。記者周嘉茹／翻攝
桃園市八德區大明街昨下午2時許，一名52歲陳男駕駛垃圾車停放在路邊，疑似車輛未拉手煞車突然往後滑行，一路滑到車道中間撞擊後方小客車。記者周嘉茹／翻攝
桃園市八德區大明街昨下午2時許，一名52歲陳男駕駛垃圾車停放在路邊，疑似車輛未拉手煞車突然往後滑行，一路滑到車道中間撞擊後方小客車。記者周嘉茹／翻攝
桃園市八德區大明街昨下午一輛垃圾車停放在路邊，疑未拉手煞車往後滑行撞擊車道小客車，所幸僅有車門毀損，無人傷亡。記者周嘉茹／翻攝
桃園市八德區大明街昨下午一輛垃圾車停放在路邊，疑未拉手煞車往後滑行撞擊車道小客車，所幸僅有車門毀損，無人傷亡。記者周嘉茹／翻攝

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