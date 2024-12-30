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影／二手網站賣iPhone16 被詐團鎖定 騙操作ATM話術曝光
彰化縣一名賣家在二手網站賣iPhone16，買家要以2萬9900元購買，卻跟賣家說錢匯不進去，指導賣家到超商ATM操作輸入開通代碼，讓他覺得有異，詢問帳戶行員，行員通知警方到場，即時攔下又一起詐騙案，呼籲民眾網路買賣物品千萬要防詐。
警方調查，一名賣家最近在網路要出售二手iPhone16，一名買家表示有意購買，並要以宅配方式交易，要賣家到超商賣貨便寄送商品，後又跟賣家表示賣家提供的帳戶錢匯不進去，要賣家先加入他提供的超商賣貨便的LINE好友，再加入一名自稱玉山銀行線上專員的LINE好友，該專員給賣家一組銀行帳號，並要求賣家到ATM前操作輸入開通代碼。
賣家覺得怪怪的，即向其帳戶行員查詢，他的帳戶有問題嗎?是否不能匯款？行員即通知田中派出所前來了解，警員陳韋賓、王靖顓到場後即發現這是「假買家、騙賣家」詐騙手法，即時攔阻賣家再依對方操作ATM，成功攔阻詐騙。
田中分局分局長林鼎超表示，警政署目前設立「165打詐儀表板」供民眾上網查看最新詐騙案例及手法，並列出各種以詐取財的方式，讓民眾一目瞭然，除了投資詐騙外，網路買賣商品的陷阱也很多，民眾要提高警覺，若有任何問題都歡迎撥打165詢問。
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