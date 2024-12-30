山老鼠假狩獵真竊盜 警方查獲盜伐集團6人送辦

警政署保7總隊第5大隊今年初獲報，大安溪事業區林班內有貴重木遭切鋸，隨即會同林業保育署台中分署及苗栗縣警察局大湖分局成立專案小組偵辦，近日順利查獲盜伐集團6人，查扣大批贓證物，全案依違反森林法、竊盜及贓物罪嫌送辦。

警方指出，由周姓男子為首的6人盜伐集團，長期偽裝成一般狩獵民眾，前往大安溪事業區林班內山區尋找下手目標，由於部分成員是熟悉地形的地方人士，遇到林業主管機關人員巡視也常裝成獵人若無其事。

今年初，農業部林業及自然保育署台中分署森林護管員在執行林野巡視工作時，發現所轄管大安溪事業區林班內有貴重木遭山老鼠切鋸，在大安溪溪床也有分切珍貴林木跡證，引發高度重視。

經專案小組調閱比對車辨溯源，發現周男等人涉案，並查出以周男為首的盜伐集團有當地居民，遇到主管機關人員巡視時常裝成獵人，躲避查緝。而涉嫌收贓的林男則將盜伐而來的樹木提煉精油等加工品，形成一條龍盜竊珍貴林木再銷贓的產業鏈。